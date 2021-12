Se acercan las fiestas de Navidad y con ellas los tradicionales dulces navideños. Hace semanas que los supermercados ponen en sus 'stands' más visibles su oferta de turrones, polvorones y bombones.

Mercadona ha decidido lanzar una campaña navideña, "Lo mejor para dar lo mejor", y ha introducido un nuevo producto: el Coulant de Caramelo de Hacendado. Se trata de un postre de caramelo relleno de chocolate, solamente apto para los más golosos. Además, para poder degustarlo solo tendrás que introducirlo en el microondas hasta que se funda su corazón de caramelo.

La cadena valenciana de supermercados ya está vendiendo más de 4.500 unidades de este producto a diario, así que si no quieres quedarte sin probar este delicioso dulce aproxímate al Mercadona más cercano y hazte con él, ya que no no es nada novedad que los productos que lanza el supermercado se viralicen y se agoten en sus estanterías.