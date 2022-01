Betty White, la legendaria actriz de 'Las chicas de oro' (1985-1992), falleció el último día de 2021 a los 99 años. Icono de la televisión en Estados Unidos y famosa en todo el mundo, White habría cumplido el próximo 17 de enero 100 años.

Según el certificado de defunción, obtenido por TMZ ayer, la última 'chica de oro' sufrió un derrame cerebral. Un derrame cerebral puede causar un daño cerebral duradero y una discapacidad a largo plazo, pero las fuentes que revelaron el fallecimiento aseguraron que White estaba "alerta y coherente" después del incidente.

Su muerte fue confirmada por su antiguo agente Jeff Witjas, quien le dijo a The Associated Press que había fallecido en su casa en Los Ángeles y aseguró que ella no había estado sufriendo de ninguna enfermedad diagnosticada.