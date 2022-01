La muerte del histórico torero Jaime Ostos en Colombia ha traído consecuencias para su familia: "Están siendo días muy difíciles y esto se está alargando desgraciadamente por las circunstancias" ha confesado Gabriela Ostos, hija del histórico torero sevillano, cuando salía de su domicilio. Tras tener que decirle adiós a su padre debido a un repentino infarto a los 90 años, la hija se ha mostrado completamente desolada y emocionada al recordar una de las personas más importantes para ella, su padre Jaime Ostos. Con el cuerpo del diestro aún fuera de España debido a que su fallecimiento tuvo lugar durante un viaje a Colombia junto a su mujer Mari Ángeles Grajal, su hija aún desconoce qué sucederá en los próximos días cuando el cuerpo sin vida de su padre llegue a Madrid: "Mi padre llega el miércoles a la una y media y no te puedo decir nada más porque no hemos hablado la familia para ver qué va a ocurrir... Estamos en ello". A pesar de la incertidumbre, Gabriela sí que confirmó que tanto ella como sus hermanos estarán presentes en la capital: "Todavía no sabemos que vamos a hacer, no te puedo decir nada. Mari Ángeles es su esposa y es la que tiene que tomar la decisión, nosotros somos sus hijos y estaremos ahí para apoyarla en todo. Estaremos todos, estaremos los cuatro".

