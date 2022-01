Los códigos éticos de los medios de comunicación han establecido los principios básicos de la ética periodística relacionados con las rutinas productivas de los medios, especialmente en la prensa. Comenzaron a aparecer hace ahora un siglo y han sido extensamente analizados. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevos códigos que recogen recomendaciones éticas para los periodistas sobre el tratamiento informativo y comunicativo correcto de temas de importancia social singular, como la violencia de género, la discapacidad o el medio ambiente. Sobre estos documentos no se ha realizado todavía un estudio científico exhaustivo que analice el fenómeno como una verdadera “segunda generación de códigos éticos” para periodistas, con rasgos propios, para contribuir a su difusión y mejorar su cumplimiento. Ahora, investigadores de la CEU UCH emprenden este proyecto de investigación, que ha obtenido financiación de la Generalitat Valenciana.

Los profesores Hugo Aznar y Maite Mercado lideran a un equipo investigador multidisciplinar para el análisis de este tipo de autorregulación periodística todavía poco estudiada, con el objetivo de contribuir a su difusión y mejorar su cumplimiento

El proyecto titulado “Autorregulación de la comunicación social: Estudio y análisis de contenido de los códigos éticos de segunda generación y elaboración de protocolos de aplicación”, liderado por los profesores de la CEU UCH Hugo Aznar y Maite Mercado como investigadores principales, es beneficiario de una de las Ayudas para Grupos de Investigación Consolidados-AICO/2021, concedidas por la Generalitat Valenciana. El proyecto se enmarca en la Línea de Investigación sobre Democracia Deliberativa, Comunicación y Ciudadanía (DDyC) de la CEU UCH, que dirige el profesor Hugo Aznar. En él participan profesores de tres Departamentos –los de Ciencias Políticas, Ética y Sociología; Comunicación Audiovisual y Publicidad; y Comunicación e Información Periodística-, junto a investigadores de las Universidades de Sevilla y Málaga.

Los objetivos principales del proyecto son, por un lado, analizar las recomendaciones sobre el tratamiento informativo y comunicativo de cuestiones sociales como la violencia de género, la infancia, la discapacidad y las enfermedades raras, el consumo de sustancias adictivas y el medio ambiente y cambio climático. En segundo lugar, el proyecto planteará protocolos de aplicación formulados como test de verificación del seguimiento de las recomendaciones cuando se elabora una noticia o un contenido comunicativo o cuando se analiza.

Autorregulación: apuesta europea frente a discursos de odio y desinformación

El planteamiento del proyecto conecta con la apuesta de las instituciones europeas en los últimos años por el desarrollo de la autorregulación, insistiendo en la necesidad y la promoción de estándares éticos en el campo de la Comunicación Social. Desde que el Consejo de Europa aprobara en 1993 la Resolución 1.003 sobre ética periodística, a menudo citada como el Código de Ética periodística del Consejo de Europa, la UE no había promovido directamente códigos específicos, hasta que en 2016 aprobó el Code of Conduct on countering illegal hate speech online y, en 2018, el Code of Practice to fight online disinformation, en el contexto del ecosistema comunicativo digital.

Para los profesores de la CEU UCH que emprenden este estudio, la investigación científica sobre la autorregulación mediática puede contribuir a asegurar estándares éticos sólidos en los medios de comunicación, a través del análisis riguroso y de la difusión fundamentada de las conclusiones. Mejorar el desempeño de la comunicación social es el objetivo último de este proyecto de la CEU UCH, a través del estudio científico de la manifestación más básica y fundamental de la autorregulación: la redacción y aprobación de Códigos éticos, en concreto de los considerados códigos éticos de la comunicación social de “segunda generación”, nacidos con el cambio de siglo.