Este año se hará obligatorio un seguro para circular en patín eléctrico

Antes del verano, el Consejo de Ministros aprobará la obligatoriedad de suscribir un seguro para circular con un patinete eléctrico en la vía pública. Es la previsión que manejan fuentes de diversos estamentos del Ministerio del Interior, el agente político más proclive al seguro obligatorio en un grupo de trabajo interministerial que trabaja en el asunto.

Hasta ahora no es obligatorio suscribir ninguna póliza para meterse en las calles de una ciudad con lo que técnicamente llaman Vehículos de Movilidad Personal (MVP). Son la “clase A” para la nomenclatura de los guardias urbanos, que no puede circular a más de 25 km/h… salvo las trampas que hacen en el mercado. Algunos ayuntamientos, como los de Barcelona, Valencia, Benidorm y Alicante, obligan a empresas de alquiler y ciertos usuarios a tener seguro como mínimo a terceros. Pero no está aún implantada una obligación universal como la que tienen los conductores de coches y motos.

“Se trata de dar un paraguas normativo al que puedan acogerse todas las autoridades locales del país”, explican en la Dirección General de Tráfico (DGT). Su director, Pere Navarro, participa en las reuniones del grupo de trabajo. Esa comisión se junta bajo presidencia del director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña. Su ministerio, Economía, deberá proponer una reforma de la Ley del Seguro. Interior, por su parte, se verá implicado en otro retoque del Reglamento General de Circulación.

Los pasos

En el grupo de trabajo también están el Consorcio de Compensación de Seguros –que hasta ahora asume los siniestros de patineteros sin cobertura o que se dan a la fuga, la inmensa mayoría-, la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial y la patronal del seguro, UNESPA.

En esa organización empresarial prefieren no hacer cálculos con el calendario. “Primero hay que marcar el campo de juego”, explican. “Estamos analizando qué posibilidades habría de forzar un aseguramiento obligatorio para este tipo de vehículos”, admitió la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, ante los medios esta semana. Pero “es imprescindible primero determinar las características técnicas que estos vehículos deben reunir, y su control por la DGT. Y en segundo lugar, ser individualizados e identificados estos vehículos. Después sería el desarrollo de un seguro apropiado para las responsabilidades por los daños que estos vehículos puedan ocasionar”.

En unas semanas estará listo el manual de características técnicas para los patines eléctricos

De Frutos describió el camino que está siguiendo la medida. En “unas semanas”, dicen fuentes de la DGT, estará listo el manual de características técnicas del MVP en España. Previó su publicación en el BOE el último decreto de modificación del Reglamento General de Circulación, del 10 de noviembre de 2020.

Cuando ya esté el manual, fabricantes y compradores tendrán que atenerse a las autorizaciones administrativas de Tráfico. En la DGT no se han pronunciado sobre la posibilidad de que los patines pasen ITVs periódicas.

Quizá entonces se aclare cómo podrán los policías identificar un patín. El aparato no puede llevar una matrícula como la de los coches. Las fuentes cercanas al proceso se inclinan por un código escaneable.

Siniestros y CO2

“Hay patinetes que por su fuerza son casi motos –dice una de las fuentes de Interior-. Su potencial de siniestralidad aconseja no demorar la implantación del seguro”. Ningún policía consultado discrepa de ese planteamiento.

Pero en el Gobierno y en la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias juega también otra sensibilidad, la de la Agenda 2030: no disuadir al ciudadano de que use transportes no contaminantes en la ciudad.

En el ámbito urbano entienden fuentes de la DGT que “nos jugamos la movilidad del futuro”. La postura de Interior viene dada también por el importante porcentaje en las estadísticas de siniestralidad de víctimas de accidentes en carretera que son “usuarios vulnerables”: motoristas, ciclistas y patineteros: el 38% de los fallecidos en vías interurbanas en 2021, según datos recientemente difundidos por Interior; más de la mitad de los que perdieron la vida en fin de semana. Entre ellos, un joven que iba con su patín por una autovía.

Dummys con la cabeza rota

Dos elementos han animado el debate del grupo de trabajo. El primero es un informe, ‘Crash tests de patinetes eléctricos’, sufragado por la Fundación Mapfre y el área de I+D+i de esa compañía. Para realizarlo, probaron golpes con dummys –los muñecos que se usan en simulaciones de accidentes- colisionando o atropellando en patinete. Sus conclusiones recogen una alta frecuencia de daños en la columna vertebral y la cabeza, especialmente en peatones, y más si son niños.

El segundo elemento influyente, aseguran las mismas fuentes, es la siniestralidad en Barcelona. El último balance presentado por su consistorio refleja un aumento cercano al 80% respecto a 2019 y 2020.

Una de las reuniones del grupo de trabajo interministerial, en la semana del 24 de mayo, se vio marcada por la noticia de la muerte de un muchacho de 15 años al chocar con un coche en la Gran Vía barcelonesa. Era un culmen en la primavera: el 29 de marzo, atropello de una mujer en la calle Aragó cuando iba a tomar un taxi; el 12 de abril, una anciana de 72 años atropellada y herida grave en la avenida Josep Tarradellas; el 17 de abril, un siniestro con un patín del que sale herido el actor Pep Cruz…

Argumento de venta

El seguro obligatorio no llegará antes de la entrada en vigor, el 21 de marzo, de la renovada Ley de Seguridad Vial. Pero a Interior le corre prisa. El equipo del ministro Fernando Grande-Marlaska se plantea para no más allá de este trimestre tener aprobada la estrategia de Seguridad Vial 2021-2030, de la que derivará todo un paquete normativo este año. La anterior venció al final de 2020; el retraso viene causado por la pandemia.

El objetivo, confirman fuentes de Interior, es reducir a la mitad en 2030 los fallecidos y heridos del tráfico, dentro de la tendencia “muertos cero” a la que apunta la ONU para 2050.

Numerosas compañías ya ofrecen seguros para patinete, a entre los 20 euros anuales de Axa hasta los 70 de Zurich. Entre tanto, en diversos comercios de patinetes sondeados por este diario, la no obligatoriedad del seguro es argumento de venta. “No se preocupe: el seguro es para profesionales; aquí lo único obligatorio es el casco”, dice el vendedor de una tiendas consultada en Madrid. El seguro “está a punto de llegar, pero aún no es obligatorio”, estiman en un comercio de la calle Aragó de Barcelona. Está números arriba de donde fue aparatosamente atropellada una mujer que había parado un taxi.