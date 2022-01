Trinidad lleva viviendo de alquiler 31 años en la calle Huerto de la Madera de El Perchel, en Málaga. Es la primera vecina, de los 50 afectados -15 de ellos en renta antigua-, que oficialmente deberá dejar su domicilio en este barrio de la capital malagueña donde una promotora madrileña, Dazia, ha adquirido una manzana que pretende demoler.

"La carta dice que tengo que entregar las llaves de mi casa mañana", cuenta Trinidad, que recibió dos cartas el 25 de enero, por parte de Dazia y de la propietaria antigua, Vitrubio, en que se le informaba que tenía que dejar su vivienda, por la que paga 227 euros al mes.

A partir de ahí, solo hay incertidumbre. Esta vecina de El Perchel desconoce si mañana se presentará alguien en su casa o a quién o cómo debe entregar las llaves. "A parte de las cartas yo no he tenido ninguna comunicación con ellos ni me han dicho nada más", señala.

Lo que sí tiene claro es que no va a abandonar su hogar, donde asegura que ha pasado media vida. "Yo soy la primera pero están llegando más cartas y esto va a seguir, somos muchos vecinos que nos encontramos en la misma situación", afirma Trinidad. "Somos personas que vivimos aquí, familias, y no vamos a permitir que hagan lo que quieren hacer, metiendo miedo".

De hecho, esa es la postura generalizada de los vecinos de El Perchel, que advierten de que no renunciarán a sus viviendas. "De aquí no va a salir nadie. Nos tienen que llevar por delante con la excavadora", ha espetado el portavoz de la plataforma de vecinos de El Perchel, Enrique Gutiérrez en un acto convocado por el grupo municipal de Unidas Podemos en la calle Montalbán.

Este vecino de El Perchel ha recordado que llevan sufriendo un acoso inmobiliario desde 2017, cuando se puso en contacto con ellos un abogado de la promotora con la intención de negociar la salida de los inquilinos. En aquel momento, ha incidido la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, la entonces propietaria de estos edificios dejó de mantener y conservar estos edificios "para que los vecinos fueran abandonando los pisos".

"Desde 2017 ni la inmobiliaria Vitrubio ni nadie ha hecho nada por nosotros en ningún momento. Hemos llegado a estas alturas de 2022 y a finales de 2021 vino una primera carta a una vecina a la que decía que acababa su contrato el 1 de marzo de 2022", ha continuado Enrique Gutiérrez, que ha vuelto a pedir apoyo al Ayuntamiento de Málaga. "No queremos irnos a Teatinos, ni dinero ni nada, lo único que pedimos es que nos apoyen".

La portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha apelado al alcalde, Francisco de la Torre, para que cumplan con el Plan Especial de El Perchel Sur, en el que se incluye el "mantenimiento de la población existente y captación mediante las actuaciones y procesos de renovación, de nueva población en las áreas degradadas".

"Pedimos al alcalde que medie con la empresa para que estos vecinos permanezcan en el barrio de El Perchel y se cumplan los compromisos de cuidar y proteger a estas familias que no tienen otro sitio a dónde ir", ha expresado Paqui Macías.

Las viviendas afectadas se ubican en las calles Montalbán, Callejones del Perchel, Malpica, Huerto de la madera, Arco y Angosta del Carmen.