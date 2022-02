"Estoy desesperada, siento unos dolores insoportables y necesito ayuda". Quien lanza este mensaje de auxilio es Rosa Anabela Godínez, una guatemalteca afincada en Cáceres que lleva esperando para operarse de la columna vertebral desde junio de 2020, fecha en la que un facultativo del Hospital Universitario de Cáceres incluyó está intervención en la Lista de Espera Quirúrgica con Prioridad I, que es la destinada a pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días. Y ya no es que este plazo máximo se haya superado ampliamente, sino que la paciente asegura a su vez que desde el propio centro hospitalario le han trasladado que la operación "ya no aparece recogida en ninguna lista".

A esto se suma el hecho de que Rosa Anabela está pendiente también de una intervención quirúrgica en el hombro derecho desde marzo del año 2019, cuando en esta ocasión fue una facultativa la que incluyó la operación en la lista de espera, aunque en este caso sin prioridad. Debido a la demora en las dos intervenciones, esta usuaria del Servicio Extremeño de Salud (SES) interpuso una reclamación el pasado 5 de noviembre solicitando que le fuera prestada la atención sanitaria que tenía pendiente y alegó que incluso ya le habían realizado las pruebas preoperatorias. La respuesta por parte de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres llegó el pasado 21 de diciembre cuando le trasladaron que sería intervenida "a la mayor brevedad posible", pues la suspensión de las actividades asistenciales y quirúrgicas por la pandemia había ocasionado "una demora importante" que se estaba "tratando de resolver de forma eficiente" atendiendo a los pacientes en lista de espera, siendo prioritarios los oncológicos y respetando el "riguroso orden de lista". Como el documento no especifica de qué intervención se trata exactamente, Rosa Anabela entiende que solo hará alusión a la del hombro, por lo que reitera su petición de que la operen también de la columna vertebral, ya que era una cuestión prioritaria. "Ya casi no puedo ni caminar porque estoy perdiendo movilidad en las dos piernas y voy a terminar postrada. Tengo unos dolores espantosos que no puedo ni dormir. Necesito que me operen ya, porque mi situación es insostenible", reclama la paciente.