El PP ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que no recurra las sentencias que condenan al Consell por falta de protección del personal sanitario y por vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la salud en el proceso de vacunación de este colectivo, y que pague las indemnizaciones que se fijan, "por dignidad".

La síndica del grupo popular en Les Corts, María José Català, lo ha solicitado en la primera sesión de control parlamentario de este año, mientras el president ha mostrado el respeto a cualquier decisión judicial pero también ha precisado que cuando hay una sentencia que no les parece correcta, "se recurre" .

Puig ha recordado que en abril de 2020 pidió perdón al personal sanitario por no haber podido facilitar todo el material que necesitaban al principio de una pandemia "terrible", pero ha destacado que la Comunitat Valenciana fue "la primera" que trajo material de China y ha cumplido "escrupulosamente" la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, sin discriminar entre la sanidad pública y la privada.

Pero para el PP pedir perdón "no es un indulto" y tiene que rectificar porque también despidió a 3.000 sanitarios "por Whatsapp", la valenciana es la única comunidad sin seguro de responsabilidad civil y ha acumulado 79 condenas por no dar información de la gestión de la pandemia a este grupo parlamentario, ha dicho Català.

El president ha respondido que proteger a los sanitarios es reforzar la sanidad pública y no privatizar como hizo el PP y, así, se han renovado 6.000 contratos de refuerzo, se van a destinar 2.400 más a la sanidad pública y durante este mes se van a adjudicar 139 millones de euros para mejoras en hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana.

Además, ha acusado al PP de estar en "un bulo permanente" al acusarles de quitar la paga extra a los sanitarios, y ha asegurado que si hay algún error se solucionará.

También la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha respondido al PP en ausencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, afectada por una dolencia, para recordar que una de las sentencias condenatorias señala que se hizo "lo humanamente posible" dentro de una pandemia mundial y en condiciones nunca vividas antes.

Desde Compromís se ha expuesto la necesidad de reforzar los servicios públicos y su nueva síndica, Papi Robles, que se ha estrenado en la sesión de hoy como portavoz del grupo, ha pedido que se vincule cada ayuda pública a mejorar la calidad del trabajo para luchar contra la precariedad laboral.

Puig ha anunciado que la Generalitat va a lanzar una convocatoria para que los Ayuntamientos puedan contratar un total de 353 técnicos, con el fin de asesorar a los Consistorios y también a las pymes en la tramitación para acceder a los fondos europeos.

Vox ha acusado al Consell de ser "el gobierno de la infamia y del fraude" y de actuar como "una banda organizada para triturar derechos y libertades individuales", por lo que ha pedido que convoque ya elecciones. "Tranquila, no va a haber elecciones próximamente", le ha respondido Puig.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Unides Podem ha exigido planificar la producción y la distribución energética para que las nuevas plantas fotovoltaicas se ubiquen en las zonas idóneas, y para ello se debe escuchar a la ciudadanía y a los pueblos afectados, en alusión a la megaplanta solar Magda en Castellón, ha expuesto su síndica, Pilar Lima.

La Generalitat analizará de forma escrupulosa los proyectos para garantizar que se cumplen las exigencias medioambientales, y si alguno no cumple los objetivos, no se autorizará, ha señalado Puig, que ha apostado por la soberanía energética y la descarbonización.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En el turno de preguntas de la sesión, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha acusado al PSOE de "no estar por la labor de darse demasiada prisa" en reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura y de parecer que sigue la premisa de "divide y vencerás".

Puig ha indicado que las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al pedir que las alegaciones no persigan solo el interés de cada territorio, no respondían a la posición valenciana y por eso el Consell no se siente aludido.

Según Merino, "no nos podemos fiar de Sánchez y de Montero", y ha reclamado a Puig que al menos exija en Madrid el fondo de nivelación transitorio mientras llega la reforma del modelo, a lo que el presidente ha contestado que desde la Comunitat se pide el tratamiento de la deuda y la transitoriedad.

El president ha reconocido que hay muchas posiciones y dificultades para aunar posiciones, pero ha resaltado la unión de la sociedad valenciana en "la vía valenciana", algo que no ha ocurrido en ninguna otra comunidad.