Multa de 50 euros por convocar una manifestación ilegal en Asturias, a la que acudió vestido de cura y con dos burros

Son los euros mejor gastados de 'Cañón'. Al popular vecino de Villatresmil (Tineo, Asturias) Fernando Álvarez nunca le sentó tan bien afrontar una multa como el martes, cuando hizo efectivo el pago de los 50 euros de la sanción recibida por la Delegación del Gobierno en Asturias por organizar una manifestación no comunicada ni autorizada. Fue el pasado 11 de octubre, cuando acudió vestido de cura con dos burros al tinetense polígono de La Curiscada y llevó a cabo una de las acciones reivindicativas que protagonizó en los últimos meses para exigir celeridad en la reconstrucción del puente de La Barrosa, en Salas. Las obras que han obligado a cerrar el tramo entre Casazorrina y La Espina de la primera calzada de la autovía Oviedo-La Espina, llevando el tráfico por el puerto. La multa fue de 100 euros, pero Álvarez ingresó 50 euros por el descuento del período voluntario de pago.

“Dicen que había veintidós personas, pero no pasarían de las quince que entraban y salían de la cafetería del polígono y se paraban a mirar donde había quedado para dar la rueda de prensa, porque en ningún caso organicé manifestación alguna”, asegura 'Cañón', quien advierte que aún le queda “gasolina” para seguir con sus performances de queja social.

Pancartas

Los hechos acontecieron en la mañana del 11 de octubre, cuando acudió a La Curiscada con una performance formada por dos borricos cargados de mercancía, para escenificar cómo eran los viajes de Tineo a Oviedo en 1900, y unas pancartas en cartón. “Lo publiqué en las redes sociales pero no convocando a nadie, solo para que me apoyasen”, detalla. Según el relato de 'Cañón', dos parejas de la Guardia Civil le requirieron el motivo de por qué estaba allí a su llegada al área industrial, a lo que el multado respondió que estaba haciendo una queja “con originalidad” para pedir agilidad en la obra del puente La Barrosa. “Me dejaron seguir y, cuando estaba con los periodistas, me pidieron salir a la carretera para hacer unas imágenes con los pollinos, les pedí permiso y me lo dieron. Por eso no entiendo que a mí no se me informara en el momento de que iba a ser denunciado”, comenta indignado. Tras la acción de 'Cañón', la Benemérita envió un expediente sobre los hechos a la Delegación del Gobierno que, finalmente, decidió sancionar a 'Cañón' con una multa de 100 euros. “Lo hice todo con legalidad”, replica.

Además, Fernando Álvarez tiene unas palabras para los agentes que realizaron el informe por el que ha sido multado. “Cuando pusieron que había una persona haciendo una manifestación, yo les diría que estaba pidiendo también para ellos. Espero que cuando pasen por La Barrosa se acuerden de que me multaron por exigir que se hiciera el puente”, afirma. También acusa a la Delegación del Gobierno en Asturias de “populismo”. “Yo en mis redes sociales reivindico, ellos, en las suyas, dicen que van a hacer y hacer y al final nunca hacen nada”, añade.

'Cañón' tiene claro que va a seguir adelante con sus acciones de lucha por la mejora de las carreteras del Suroccidente y mantiene que esta multa no le va a parar. Por eso, ya coge fuerzas para la próxima y advierte que será más temprano que tarde. Y lo hace porque, según indica, recibe el apoyo constante de cientos de personas que durante estos días se le han ofrecido para colaborar económicamente con el pago de la multa. “Incluso, desde Sudamérica”, apunta. No aceptó ninguna ayuda y, el martes, se desplazó desde Villatresmil a la villa tinetense con su billete de 50 euros en la cartera para realizar el pago de la multa en una entidad bancaria. 'Cañón' espera que la recaudación por la sanción sirva para llenar las arcas del Estado y para proporcionar los fondos necesarios para la conclusión de las obras de la autovía. “Nunca estuvieron mejor gastados 50 euros”, concluye.