Ayax acudió este lunes como invitado a 'La resistencia' para promocionar 'Juglar del siglo XXI', su nuevo álbum. Antes de comenzar su entrevista con David Broncano, el conocido rapero aprovechó para contar una anécdota que había ocurrido tan solo unas horas antes, durante su viaje en el AVE hasta Madrid. "Nunca puedo tener un día normal, tío", comenzó diciendo en el late night de Movistar Plus+.

Según comentó, el revisor estaba "nervioso y gritándole" a una de las pasajeras: "Le he pedido que se relajara porque tampoco es que sea madero". Tras mantener una discusión, el trabajador llamó a la Policía Nacional para que esperaran al artista en la estación de destino. "Cuando he llegado estaban los nacionales".

"El madero me ha salvado la vida... ¡Era mi fan! ¡Que un policía sea mi fan es una incongruencia en sí misma!", exclamó Ayax en el teatro de 'La resistencia' mientras los espectadores aplaudían entre risas: "Me preguntó que si llevaba porros porque olía. Le enseñé uno que me había fumado en Lleida y que lo había dejado a la mitad".

𝐀𝐲𝐚𝐱 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢́𝐚



El agente, que se declaró seguidor de Ayax, le dejó marchar sin problemas: "Le dijo al revisor que tampoco era para tanto. Le pregunté que si tiraba el porro y me dijo que, para lo poquillo que me quedaba, me lo llevara".

El rapero insistió en la sorpresa que le causó esta situación, principalmente por el contenido de sus canciones: "O no escucha bien las letras o le suda la polla". "Es como los chavales que vienen con la pulserita de Vox a los conciertos. ¡No os habéis enterado de nada!", aseguró antes de zanjar: "En fin, ironías de la vida".