Las Unidades de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) -creadas por la Conselleria de Sanidad con la Orden del 31 de julio de 2001- tienen como actividad principal la atención farmacéutica de los pacientes que, no estando hospitalizados, requieran una particular vigilancia, supervisión y control en el campo de la atención sanitaria especializada. Como informa Andrés Navarro, jefe de servicio de Farmacia en el Hospital de Elche: “Estas unidades ya vienen trabajando desde los años 90, desarrollando su actividad sobre pacientes no ingresados que requieren para su tratamiento una especial supervisión y control”.

El objetivo de este servicio, en palabras de Navarro, es: “La provisión responsable de farmacoterapia para conseguir resultados óptimos, que mejoren la calidad de vida del paciente considerado individualmente”. Representa la evolución de la profesión farmacéutica desde actividades orientadas al medicamento hacia aquellas que proporcionen los resultados más idóneos del tratamiento en el paciente. El farmacéutico de UFPE es clave en el presupuesto del servicio de farmacia La UFPE en la Comunidad Valenciana se puso pues en marcha para proporcionar a los pacientes ambulatorios una prestación más adecuada y eficiente. Fue concebida también para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas, degenerativas o raras. Sanidad lleva trabajando en la optimización de este servicio desde 2019 y, durante la pandemia, las UFPE ya han estado realizando entregas de medicamentos incluso en los propios domicilios de los y las pacientes, para sortear las restricciones de movilidad impuestas por los diferentes estados de alarma.Emilio Monte Boquet, jefe de sección del Servicio de Farmacia UFPE en La Fe de Valencia destaca un hito en la evolución de estos servicios: “La farmacia hospitalaria había centrado su actividad sobre los pacientes ingresados y sobre los pacientes que acuden al hospital a que se les administren sus tratamientos. Sin embargo, cuando en la década de los 90 se estableció un tipo de medicamentos de uso hospitalario que requieren una particular supervisión, vigilancia y control de sus efectos y como consecuencia del impacto económico que suponen, se fue dando forma a las UFPE” Integración y función La UFPE, en la actualidad, se integra en la estructura del centro y depende del servicio de farmacia del hospital. Y como señala Monte, estos servicios no han dejado de crecer en toda la Comunidad: “Ciertamente nuestra UFPE es una de las de mayor actividad en España que no ha dejado de incrementarse a lo largo de los años. A modo de ejemplo, en el año 2000 atendimos a poco más de 2100 pacientes, en 2010 ya fueron casi 7800 y en 2021 han sido más de 13100 pacientes”. Respecto a las funciones de la unidad, Monte señala que: “Hay que tener en cuenta que detrás de cada paciente hay unas circunstancias específicas en lo que respecta a su relación con el tratamiento que van más allá de la simple dispensación del medicamento, es necesario hacer un seguimiento farmacoterapéutico específico y proporcionarle toda la formación e información que necesite para el manejo adecuado de su tratamiento”. Multiplicidad de servicios El servicio de farmacia hospitalaria es de elevada complejidad. En opinión de Armando Mengual Sendra, especialista en farmacia hospitalaria y farmacéutico responsable de la UFPE del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, es relevante recordar que la unidad de atención farmacéutica a pacientes externos (UFPE) juega un papel importante a la hora de establecer presupuestos y controlar el gasto hospitalario: “Desde su perspectiva es importante reseñar que más del 60% de la inversión farmacéutica hospitalaria se atribuye a los medicamentos que se dispensan en UFPE”. Estas unidades desarrollan su actividad sobre pacientes no ingresados Y no hay que olvidar tampoco, según Mengual, que: “La participación directa en proyectos de investigación, especialmente en los diseñados para evaluar la adherencia a los tratamientos farmacológicos. También en estudios de persistencia, que permitan conocer qué tratamientos se mantienen eficaces a lo largo del tiempo, con menores efectos adversos para los pacientes y proporcionando una mayor calidad de vida”. Capacidad de respuesta La pandemia ocasionada por el coronavirus ha supuesto un cambio cualitativo y cuantitativo en la dispensación de medicamentos a través de la UFPE. Y ese cambio ha ido necesitando de respuestas adaptativas rápidas. En el período de confinamiento general de la población se redujo un 70% las dispensaciones que se efectuaron de forma presencial en la consulta externa de farmacia. Un número considerable de pacientes dejó de acudir al hospital por su propia voluntad pero “la mayoría lo hizo principalmente porque implementamos un programa de envío de medicamentos al domicilio de aquellos pacientes que, para reducir el riesgo de infección, no interesaba que acudieran al hospital. También modificamos los circuitos internos del hospital para minimizar los contactos en aquellos pacientes que era preciso que acudieran al hospital (por ejemplo dispensación directa a consulta médica o a hospital de día en pacientes oncohematológicos). Tuvimos que acompañar esa nueva organización logística, de un programa de telefarmacia, efectuando un seguimiento individualizado de pacientes en dispensación domiciliaria, también para minimizar los abandonos de tratamiento no justificados. Cuando decayó el estado de alarma, se redujo el número de envíos a domicilio y se recuperó la mayor parte de dispensaciones presenciales, que siguen su habitual tendencia creciente. En la actualidad, se está complementando la actividad presencial con envíos de medicamentos a oficinas próximas al domicilio de pacientes que cumplan unos criterios de selección”, señala Mengual. Emilio Monte Boquet, Jefe de Sección. Servicio de Farmacia UFPE. “Jugamos un papel clave dentro de la estructura” -Cómo definiría el papel del farmacéutico de hospital? -El farmacéutico de hospital puede estar focalizado en funciones muy variadas, por lo que ese papel dependerá de en qué área desarrolle su actividad. Pero, más allá de la actividad concreta, creo que el farmacéutico de hospital se encuentra en una posición estratégica que puede permitirle jugar un papel muy relevante al estar en estrecha relación con prácticamente todos los agentes de interés del sistema sanitario, tanto con los pacientes como con otros profesionales sanitarios , con la dirección del hospital o con los servicios centrales de la Administración. En este sentido, creo que es una figura cada vez más apreciada y más utilizada dentro del sistema. -¿Qué servicios ofrece? -Los principales se centran en la atención farmacéutica a pacientes ingresados, ambulatorios y externos, así como la investigación y la docencia. Además se desarrollan otros para la logística del medicamento, la gestión del conocimiento, la farmacoterapia individualizada, los ensayos clínicos o la elaboración de medicamentos. Andrés Navarro, Jefe de servicio de Farmacia. Hospital de Elche “Respondemos a las nuevas necesidades del paciente ” -Qué papel juega esta unidad en la actualidad? -Yo diría que ha sido una gran desconocida y, hoy aún lo es aunque las cosas están empezando a cambiar, dado que se está poniendo en valor nuestro papel, es decir, cuidar que los medicamentos se utilicen correctamente y, además, seleccionar lo más adecuado para cada paciente a fin de que tengan a su disposición el mejor y más eficiente tratamiento. Hay que tener en cuenta que las terapias cada vez son más complejas, más avanzadas y prácticamente personalizadas, aquí nuestro papel es de gran importancia. Y hay que dar respuestas, a raíz del Covid la unidad respondió con soluciones de telefarmacia para pacientes con dificultades. Ahora se mantiene. -¿Qué valoración hace de su experiencia? -Muy positiva porque cuando se creó no se esperaba el crecimiento que ha tenido. En este sentido hay que destacar que el impacto ha sido enorme en el paciente pero también en el presupuesto, ya que se realizan completos estudios sobre como optimizar el gasto, manteniendo las mejores opciones para los enfermos. Armando Mengual, Farmacéutico responsable UFPE. Arnau de Vilanova “El número de pacientes se incrementa un 10% al año” -Por qué resulta tan necesaria la Unidad? -En la UFPE se dispensan medicamentos sujetos a un seguimiento farmacoterapéutico más estrecho y, en la mayoría de casos, con un coste elevado. Valoramos la idoneidad del tratamiento prescrito, de acuerdo con los protocolos consensuados, llevamos un control exhaustivo de la adherencia del paciente al tratamiento, así como de los posibles efectos adversos y de las interacciones con otros medicamentos o con alimentos. Como es el propio paciente quien se administrará el tratamiento en su domicilio, es muy importante instruir al paciente sobre cómo hacerlo, según cual sea la vía de administración. Esto contribuye a una farmacoterapia de mayor calidad y más eficiente. -¿Que balance realiza de su actividad? -En la UFPE del Hospital Arnau de Vilanova atendimos en 2021 a más del 5.600 pacientes diferentes (un incremento del 18% respecto al año 2020, cuando los incrementos interanuales venían siendo cercanos al 10%. Hemos realizado más de 30.800 consultas, con un incremento del 15% respecto al año 2020.