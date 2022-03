La Justicia gallega rechaza indemnizar a un policía herido en Vigo al frenar un intento de suicidio

Un caso en el que no cabe indemnización. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un policía nacional que reclamaba 6.585 euros por lesiones sufridas en acto de servicio en Vigo. La sala, en coincidencia con la resolución administrativa previa de la Dirección General de la Policía, concluye que no cabe declarar la obligación de la Administración de resarcir al agente ya que no hubo condena penal ni civil, ni declaración de insolvencia, del responsable de las heridas: la jueza instructora y la Audiencia Provincial de Pontevedra archivaron el caso ya que la intervención policial tuvo como “fin último” evitar el intento de suicidio del investigado y éste no tuvo una conducta de “verdadero acometimiento o resistencia” contra el agente encaminada a menoscabar su “principio de autoridad”.

La intervención policial se remonta al 12 de enero de 2019, cuando el recurrente y otro compañero acudieron a un domicilio de Vigo, donde al parecer un hombre estaba amenazando con un arma blanca a su compañera sentimental. Cuando llegaron, la víctima del supuesto episodio de violencia de género ya estaba en el exterior de la vivienda, pero el presunto maltratador seguía dentro. Apreciándose “un riesgo serio” de que intentase quitarse la vida, los policías derribaron la puerta y se encontraron al individuo “en actitud agresiva”. Dado su “agitación y nerviosismo”, lo agarraron para inmovilizarlo. En el forcejeo que se produjo un agente –el que reclama la indemnización– cayó al suelo, sufriendo una lesión una fisura del radio. La lesión sufrida por el policía en su muñeca derecha dio lugar inicialmente a un procedimiento penal contra el arrestado por la presunta autoría de un delito de atentado a agente de la autoridad. La jueza llegó a dictar un primer auto en la que apreciaba “indicios suficientes” de que la actitud agresiva del hombre hacia los agentes determinó la caída al suelo de uno de ellos y, por tanto, las lesiones. Pero el fiscal solicitó el archivo y la magistrada varió el sentido de su resolución, concluyendo que, pese a la agitación y alteración del investigado, “no hubo intención de menoscabar el principio de autoridad”. El objetivo de la intervención era, además, frenar un intento de suicidio. La Audiencia dictaminó en sentido idéntico, resaltando que no hubo el “dolo” que exige el delito. Desestimación Pues estas resoluciones que archivaron el procedimiento penal son uno de los puntos tenidos en cuenta por el TSXG para desestimar el recurso en el que se solicita la indemnización por las lesiones. “No se cumplen los presupuestos en que cabría declarar la obligación de la Administración de indemnizar al demandante, más allá de las prestaciones o retribuciones recibidas a través del mutualismo administrativo”, señala la sentencia, con fecha de este febrero y contra la que aún cabe recurso de casación.