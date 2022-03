“Mi hijo me pregunta: ‘Yo hablo ruso como ellos, ¿por qué quieren matarme?’”

El corazón de Inna está partido. Y en más de un sentido. Tras un tortuoso éxodo, la joven ucraniana, de 34 años, está a salvo en Galicia con su hijo Daniel, de 7, y sus padrinos vigueses, Rosa Montenegro y Pedro Matas, pero parte de su alma se ha quedado en Kiev, donde permanecen para defenderlo su marido, Stanislav, y su único hermano, Igor. Hace una semana, Igor, de 32 años, aparecía en las páginas de Faro de Vigo relatando su situación y la de muchos compatriotas.

Igor construye barricadas en las afueras de la capital ucraniana para frenar la invasión rusa. Varios canales de televisión han conectado en numerosas ocasiones con él para contar su día a día, aprovechando las innatas dotes de comunicador del joven.

Inna es más reflexiva y callada que su hermano, pero igual de inteligente. Repite que no comprende cómo una sola persona, Putin, se ha enfrentado al mundo desencadenando esta locura. “No entiendo las cosas de la guerra”, responde en la casa de sus padrinos en Louredo (Mos).

La historia de Inna resume el heroísmo ucraniano. Su marido, Stanislav, se quedó voluntariamente a defender Ucrania. “Él no es ucraniano, no tenía obligación. Es de Moldavia”, explica la joven, que ante la escasez de equipaje lleva puesta una sudadera de su hermano. Su pequeño apenas se separa de ella durante la entrevista. “No tenía miedo de morir, sino de vivir después si moría alguien de mi familia”, confiesa.

Inna cuenta que al principio de la invasión acudió a su casa una amiga suya que vive sola y estaba muy asustada. “Me decía que ya había llegado la guerra y que tenía mucho miedo. Yo le pedía que no dijera nada porque estaba el niño delante, pero él ya tiene 7 años y entiende todo”.

Inna relata cómo supo que Daniel se había dado cuenta de lo que ocurría cuando empezó la guerra. “Estaba nerviosa y empecé a limpiar la casa, esperando qué iba a pasar, y él me dijo: “Mamá, ya sabes que está aquí la guerra, ¿para qué limpias la casa? Si vienen los rusos, ¿limpias para ellos?”.

En ese momento Inna tomó conciencia de que Daniel “entiende todo” lo que está pasando. “Me dice: ‘Yo hablo en ruso, ¿por qué quieren matarme? Pensaba que eran iguales que yo, pero yo no soy como ellos’”. Su hijo habla ruso, el idioma de su padre. Aunque ella habla ucraniano y en el colegio también, muchas películas son en ruso. El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es también rusohablante.

Hasta el último momento Inna creyó que los rusos no iban a consumar la invasión. “Todos mis amigos habían comprado comida para dos semanas y tenían preparadas sus mochilas con dinero y los pasaportes. Pero yo siempre pensaba que no iba a ser así”. Cuando comenzó el ataque, en la madrugada del 24 de febrero, tampoco se hizo a la idea. A un kilómetro de su casa había soldados ucranianos que estaban siendo bombardeados. “Esa noche pensé que estaban de fiesta, porque oía muchos ruidos. Pensé: ‘qué gente más mala, están tirando petardos’. Creí que los rusos se iban a quedar en la frontera. Dormí algo más y a las 6 de la madrugada ya vimos fuego. Pensamos que en pocos días iba a acabar todo”, reconoce.

Desgraciadamente no fue así e Inna tuvo que salir de Ucrania. “A 5 kilómetros estaban bombardeando y teníamos miedo por nuestros hijos”. No todos los niños de su entorno han podido huir. “En la escuela hay como un búnker y algunos se han quedado allí, refugiados bajo el colegio”.

La entereza de Inna se quiebra cuando se le pregunta por la última vez que vio a su hermano. Fue el pasado 27 de febrero. Intentó convencerlo para que viniese a España, pero en el fondo sabía que no accedería. “Ahora mi marido e Igor están juntos –explica–. Despierto por la noche y veo [en el móvil] dónde están bombardeando, y si mi esposo y mi hermano están en esos sitios. Estoy en un grupo y al instante me va diciendo dónde están ellos”. Una de las misiones de su marido ha sido ir a su Moldavia natal a comprar medicinas.

La relación con sus padrinos vigueses, Rosa y Pedro, comenzó cuando Inna tenía 11 años y su hermano 9. Venían a la casa de Mos un par de veces al año. Pero un cambio de residencia hizo que perdieran el contacto durante 15 años. Hace 7 lo retomaron gracias a que Igor encontró a sus padrinos en Facebook.

De hecho, el joven estuvo en Vigo las pasadas navidades. Ahora su hermana Inna descansa en el hogar de sus padres adoptivos, un remanso de paz donde el único ruido que puede despertarla son los ladridos de Laika, la cariñosa perra de nombre ruso de Rosa y Pedro.