Yoga con papel y boli: así es el 'zentangle'

Lo expertos en esta disciplina lo califican como arteterapia. El 'zentangle' es un método de dibujo creado en 2004 por Rick Roberts (educado como monje budista) y María Thomas (calígrafa), que consiste en crear dibujos a partir de patrones abstractos llamados 'tangles' en base a unas reglas básicas. Se dibujan formas geométricas, curvas y líneas repetitivas dentro de un hilo que da estructura a la obra. El objetivo principal del 'zentangle' es inducir a la meditación y la calma. En Vigo solo hay una profesional acreditada oficialmente en esta técnica.

Sofía Vázquez (50) se dedica la esfera artística donde el dibujo junto con otras formas de arte son su día a día. “Hace 8 años que descubrí el 'zentangle' y puse todo mi empeño en investigar y profesionalizarme hasta que me certifiqué como profesora. Para mí fue muy importante y todo un reto personal”, explica.

Hay quien lo describe como dibujo meditativo o como el yoga que se practica con papel y bolígrafo, sin embargo no debe confundirse con los mandalas, cuya expresión artística solo trabaja la relajación. “Los 'tangles' ayudan a profundizar interiormente, a meditar, trabajan la autoestima y el estrés”, matiza Sofía. Aunque ya cuenta con varios alumnos y alumnas fijos, podrían ser muchos más si el 'zentangle' se diese a conocer de forma mayoritaria. En toda Galicia son solo 7 las docentes acreditadas. “Es que más allá del nombre, es una técnica, por lo tanto, conduce a un resultado. En este caso los que lo prueban, al principio lo ven muy difícil, pero después ese obstáculo se supera y se convierte en adictivo. Se crea un vínculo y obtienes a cambio un bienestar”, apunta. No requiere de ninguna preparación, no hay edad límite para comenzar a practicar 'zentangle', “solo ganas de probar algo nuevo”.

Beneficios

Entre los beneficios que proporcionan los ejercicios de estos patrones artísticos se encuentran la capacidad de evadirse de los problemas, agudizar el poder de concentración y aumentar la autoconfianza. “Cuando alguien nuevo empieza, me dice: ¡No voy a ser capaz!, y después siempre lo terminan”, señala. Asociaciones, colegios, talleres estivales para niños... Sofía se desplaza con su mini estudio bajo el brazo dispuesta a ayudar y entretener con sus 'tangles' a todos aquellos que se atrevan a probarlo. ”Yo al principio empecé viendo vídeos y hoy soy profe, así que invito a todos los vigueses y viguesas a darse una vuelta por este mundo”, agrega. Además, Sofía también imparte clases privadas de arte y suele exponer sus creaciones en el espacio de Ecoworking, en el Estudio Bambú, situado en la calle Uruguay.