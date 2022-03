Huelga por el clima: "Estamos ante una emergencia global"

"La crisis climática no es un problema de futuro, es una crisis que ya está creando catástrofes en todo el mundo y está generando mucho sufrimiento", exclama la activista Karin Watson Ferrer, de la plataforma ecofeminista ‘Latinas for Climate’, durante la Huelga mundial por el clima de este viernes. "En los países del sur global, la crisis climática significa que muchas personas ya no pueden acceder al agua, a los cultivos, a los recursos naturales. Hablamos de que las zonas más pobres del planeta, pese a ser las que menos han contribuido a las emisiones globales, son las que están sufriendo más graves de esta crisis. Estamos ante una emergencia global", explica la ecologista.

La última convocatoria de la huelga mundial por el clima, la primera realizada este año bajo la batuta del movimiento estudiantil 'Fridays for Future', ha reunido a miles de personas en todo el globo. Desde la marea verde sueca, encabezada desde Estocolmo por la activista Greta Thunberg, hasta la concentración en Uganda protagonizada por la activista Vanessa Nakate. En la manifestación de Bruselas, los activistas enarbolaron lemas contra los combustibles fósiles. En la Habana, los ecologistas mostraron lemas que recordaban que 'No hay un planeta B'. Y en Japón, la queja era contra la deforestación de los países del sur global. Y en Kenia, la protesta denunciaba que "el aumento de los incendios no se deben a una temporada, es culpa del cambio climático". En España, la protesta climática se extenderá esta tarde por una veintena de localidades de todo el país. En Barcelona, la convocatoria es para las 19:00 en Plaza Catalunya. En Madrid, la marcha empezará a la misma hora desde Plaza Cibeles. También hay convocadas acciones en Mallorca, Cádiz, Tarragona, Valencia, Sevilla, Granada, Salamanca, Bilbao, Ourense, Málaga y Oviedo bajo el lema 'Vidas contra el capital' ('People not profit' en inglés). Grito global Los primeros balances de las marchas de la mañana apuntan a que, poco a poco, la marea ecologista está consiguiendo recuperar la fuerza que hace tan solo tres años, justo antes de la pandemia, consiguió movilizar a cientos de miles de personas en todo el mundo. En Berlín, por ejemplo, se calcula que la protesta climática de este viernes ha sumado cerca de 22.000 asistentes. En Roma, se estima que cerca de 20.000 personas asistieron a la marcha y en Turín a más de 10.000. A estos habrá que sumarle las cientos de convocatorias que están previstas para esta tarde. Uno de los lemas más repetidos durante las protestas de este viernes ha sido el de la justicia climática. "La lucha contra la crisis climática tiene unos claros responsables; el 1% más rico del planeta contamina más del doble que el 50% más pobre. El problema es que los países ricos miran hacia otro lado, mientras los pobres sufren las consecuencias más graves de esta crisis", recuerda Watson desde la manifestación de Barcelona. "Hay islas del pacífico que se están hundiendo por el aumento del nivel del mar. En África hay poblados enteros que se han quedado sin agua por las sequías extremas. En Latinoamérica, la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales le está costando la vida a muchos activistas", enumera la portavoz de 'Latinas for Climate'.