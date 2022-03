Madrid es sinónimo de efervescencia cultural, de disfrute y de momentos compartidos. Una ciudad que acoge como nadie a sus visitantes y que, esta Semana Santa, propone un plan inolvidable que ningún amante de la moda se querrá perder. A poco más de 25 minutos del centro y con amplios bulevares al aire libre, Las Rozas Village es el destino de compras por excelencia de la capital. Y también un espacio único que combina gastronomía, arte y creatividad. Exprime al máximo estos días festivos y apunta estas cuatro razones para visitar Las Rozas Village.

Todas las tendencias en moda que necesitarás esta primavera

Las Rozas Village cuenta con más de cien boutiques de las mejores firmas de moda y estilo de vida nacionales e internacionales, con descuentos de hasta un 60% sobre el precio original. Pasea por los bulevares del Village y encuentra las prendas que mejor combinan elegancia y estilo, los clásicos que nunca pasan de moda o esos diseños modernos y atrevidos que marcan tendencia. El Village es el lugar ideal para encontrar las mejores marcas y recibir a la primavera como se merece.

Asesoramiento de imagen y Personal Shopping para una experiencia de compra exclusiva

La mejor manera de sacarle todo el partido a un día de compras y vivir una auténtica experiencia de moda a medida es hacer uso de los servicios personalizados que ofrece Las Rozas Village. El equipo de expertos Personal Shoppers se pondrá a tu servicio y te organizará una visita individualizada teniendo en cuenta tus gustos y preferencias para que puedas encontrar todo lo que necesites, ya sea renovar tu fondo de armario, cómo combinar las tendencias del momento o encontrar los mejores regalos.

El Virtual Shopping, por su parte, permite adaptar la experiencia del Village a las nuevas formas de comprar. Una opción que combina la atención personalizada y exclusiva de una cita privada en la boutique, a través de Whatsapp o videollamada, con la comodidad de comprar desde casa y recibir tus compras estés donde estés.

UVNT x Las Rozas Village, el proyecto artístico que une moda y arte

Si hay algo que va a sorprender esta Semana Santa a los visitantes es UVNT x Las Rozas Village, una galería de arte al aire libre que pone en valor el nuevo arte contemporáneo. Urvanity (UVNT), la reconocida feria de arte contemporáneo, y Las Rozas Village han unido fuerzas para impulsar el talento emergente a través de intervenciones murales, digitales y escultóricas en los bulevares del Village. Una experiencia artística de la que se podrá disfrutar hasta el 31 de junio.

Las Rozas Village refuerza con esta colaboración su constante apoyo al arte y al talento, apostando por dar visibilidad al trabajo de diez artistas. Abel Iglesias, Andrés Izquierdo, Ampparito, Arquicostura Studio, Flor Motion, Juay, Lola Zoido, Margalef, Nicoläs Villamizar y Rosh 333. Siguiendo diferentes técnicas y disciplinas, estos creadores han intervenido fachadas, edificios y otros puntos de Las Rozas Village. Además, esta iniciativa cuenta también con la participación de dos artistas invitados: Karan Singh y René Mäkelä, que realiza una intervención solidaria en beneficio de Make-A-Wish para hacer realidad las ilusiones de niños y niñas que sufren enfermedades graves, como parte del programa DO GOOD de Las Rozas Village.

Este proyecto dibuja así un nuevo eje del arte en la Comunidad de Madrid más allá del centro de la ciudad. Buscando generar un diálogo constante entre dos disciplinas que se retroalimentan como son el arte y la moda, los artistas de Urvanity x Las Rozas Village reivindican expresiones artísticas surgidas en contextos urbanos a partir de los 70, como el post-graffiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. Sus diferentes propuestas han convertido esta galería de arte al aire libre en una experiencia cultural única para todo el que se acerque hasta el Village.

Déjate seducir por la mejor gastronomía

Las Rozas Village es mucho más que moda. Mentidero y Cristina Oria, dos referencias de la restauración en Madrid, ofrecen aquí una amplia oferta gourmet para los paladares más exigentes. Conocida por su atención al detalle, en Cristina Oria podrás disfrutar de sus innovadores platos, entre otros, la focaccia de mortadela trufada, su exquisito foie mi cuit con dos tipos de gelatina o leche frita con helado de vainilla. Si no quieres perder ni un minuto de compras, Cristina Oria cuenta ahora también con servicio take away.

Por su parte, el Grupo Mentidero presenta en el Village su cocina más saludable. Productos de primera calidad y las mejores recetas de parrilla en un espacio único y singular que cuenta con una amplia terraza, ideal para descansar y disfrutar de la comida en la mejor compañía.