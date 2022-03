La periodista deportiva Lucía Villalón y el futbolista del Levante UD, Gonzalo Melero, ha anunciado que van a ser padres. Así lo ha mostrado la radiante pareja en sus respectivas cuentas de Instagram con una foto hecha en Roma y que tiene mucho significado para ellos. Y es que hasta la ciudad eterna ha acudido la pareja, que va camino de los dos años de relación amorosa, para rezar por su futuro hijo, según han confirmado en la misma publicación, porque el bebé padece gastrosquisis, es decir, que no se le ha cerrado bien la pared abdominal. "Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… como un gladiador|", ha escrito la periodista deportiva.

Según ha explicado en Instagram, Lucía Villalón está embarazada de 14 semanas y le acaban de diagnosticar Gastrosquisis: "No se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo".

"Sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona! Y aquí estaremos esperándole! Porque así le queremos todavía más si se puede", ha concluido.

No es la primera vez que la también influencer ha compartido con todos sus seguidores un cariñoso mensaje de amor al centrocampista levantinista. A final del 2021, tras estar un mes lesionado y con la impotencia de no terminar de salir de los puestos de descenso en la clasificación de LaLiga, también le dedicó un post especial: "En los momentos felices es fácil estar… lo jodido es cuando las cosas se tuercen… En las buenas y en las malas yo te tengo a ti… y no hay nada en el mundo comparable a eso… tenía que decirlo en alto, me hacía falta. Te quiero…".

¿Qué es la gastrosquisis?

La gastrosquisis es un defecto por el que los intestinos del bebé están fuera del cuerpo debido a un orificio en la pared abdominal y se desconoce por qué sucede eso.