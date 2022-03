Como dice el refrán, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y eso es lo que le ha pasado a Omar Sánchez que, tras su separación de Anabel Pantoja, no deja de trabajar. En uno de sus mejores momentos a nivel profesional, el exconcursante de 'Supervivientes' compagina la escuela de surf que posee en Gran Canaria con diferentes proyectos como influencer por los que cada vez pasa más tiempo en Madrid.

Y ha sido precisamente a su llegada a la capital - donde también está la sobrina de Isabel Pantoja, con quien podría reencontrarse estos días - cuando Omar ha salido al paso de las informaciones que aseguran que podría haber recuperado la ilusión tras su ruptura con Anabel con una atractiva joven rubia con la que ha sido visto en varias ocasiones en las últimas semanas.

"Me sacan novias de todos lados", ha asegurado sonriente, negando que esta chica - de quien no ha querido revelar su nombre - sea la sustituta de la influencer en su corazón: "Es una amiga, una amiga de hace muchos años". "Son tonterías, ahora me sacan novias y novios, de todo" ha añadido, desmintiendo así esta presunta relación.

Sin confirmar ni desmentir qué hay de cierto en que lanza mensajes a través de Instagram dirigidos a Anabel porque la echa mucho de menos y le encantaría reconciliarse con ella, Omar sí nos ha contado cómo está su relación con la colaboradora de 'Sálvame' tras su separación: "Muy bien, la verdad es que bien. Somos amigos".