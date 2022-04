Gan Pampols advierte de "una crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"

El teniente general Francisco José Gan Pampols ha afirmado este viernes que la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace necesario levantar "campamentos y sostenerlos sobre el terreno de una crisis humanitaria sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial". Gan Pampols ha abordado distintos aspectos del conflicto en una conferencia en la Universidad Católica de Valencia (UCV), según explica la institución en un comunicado.

Teniente general (en la reserva) del Ejército de Tierra, fue director durante cuatro años del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y participó en la misión de Kosovo, el último gran conflicto de Europa. Reconocido como doctor honoris causa por la UCV, ha abierto el ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos (IEE) para analizar la guerra que tiene en vilo a la población mundial.

El experto ha incidido en la urgencia de detener la guerra: "Eso es lo primero: un alto el fuego. A continuación, empezar a normalizar la situación porque Ucrania ahora mismo no tiene medios ni subsistencia, no puede sobrevivir. Hay cuatro millones de refugiados que está acogiendo la Unión Europea con el consiguiente problema unitario que supone, pues no se trata sólo de acogerlos, sino de sostenerlos, educarlos, atenderlos sanitariamente, integrarlos en las sociedades... Porque no van a volver pasado mañana a su país".

Además, ha advertido que "dentro de la misma Ucrania hay otros seis millones de desplazados, lo que significa que hay que hacer campamentos y sostenerlos sobre el terreno".

En su intervención, ha incidido particularmente en el impacto geopolítico del conflicto: "Por una parte, unas alianzas que estaban debilitadas, como la OTAN o la Unión Europea, se han fortalecido extraordinariamente porque ha habido una toma de conciencia acerca de la importancia de la existencia de distintos poderes que tengan la suficiente capacidad de disuasión para impedir agresiones de este tipo".

"Unas alianzas que estaban debilitadas, como la OTAN o la Unión Europea, se han fortalecido extraordinariamente"

"Por otra parte, se han creado realineamientos, pues habrá determinados países como China que tendrán que decidir qué postura adoptan. Ahora mismo China está en una situación muy ambigua", ha subrayado. Además, "en África --donde la Federación rusa tenía penetración en temas de seguridad y defensa-- con toda seguridad puede haber algún realineamiento" y "habrá algunos movimientos también en Siria, en la zona del Asia Pacífico".

"En una guerra como esta no gana nadie, pierden todos: unos pierden poco y otros pierden muchísimo. La Federación rusa ha perdido muchas cosas: prestigio, perfil internacional, vidas humanas -éstas son irremplazables- y ha perdido parte de la capacidad de disuasión que tenía anteriormente. Ucrania ha perdido territorio, infraestructuras, posibilidades de generación de futuro de mayor riqueza", ha expresado Gan Pampols.

Objetivos de Putin

El teniente general ha señalado igualmente los tres objetivos del presidente Putin: primero, que Ucrania no ingrese en la OTAN. Segundo, alejarla todo lo de la Unión Europea y vincularla económicamente a las federaciones rusas. La tercera razón "queda enmascarada, pero es muy importante, porque alude a los sentimientos que se llama el poso histórico ético del nacionalismo: se cree que la cuna de Rusia es Kiev", ha detallado Gan Pampols.

No obstante, el experto estratega ha asegurado que, "como todo conflicto, el de Rusia y Ucrania tiene que acabar. Primero, en un alto el fuego; luego, en un armisticio y, finalmente, con un acuerdo de paz mínimamente aceptable por las dos partes".