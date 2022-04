El cannabis terapéutico en farmacia, más cerca.

En varios países de Europa el cannabis para uso terapéutico ya está regulado y en algunos se dispensa en las farmacias. El Gobierno español trabaja en estos momentos en la regulación de estas sustancias con fines medicinales, que muchos pacientes ya lo utilizan para calmar el dolor de enfermedades como cáncer, artritis, esclerosis, alzhéimer o epilepsia. La regulación permitirá que los enfermos y enfermas, que recurren a este tipo de productos cuando no encuentran medicamentos que alivien su mal, tengan “facilidad y seguridad” para adquirirlas.

Las farmacias españolas quieren realizar un ensayo (piloto) para probar la venta de cannabis medicinal, a propuesta del Consejo General de Farmacéuticos en la subcomisión que analiza en el Congreso la regulación de esta sustancia.

“Se trata de establecer un marco de conocimiento y valorar el uso del cannabis con finalidad terapéutica. En este tema hay situaciones alegales, otras ilegales... Hay que valorar la sustancia activa terapéutica, el cannabinoide, estudiarlo bien, lo que implica el uso terapéutico como medicamento para asegurar la eficacia”, avanza Santiago Leyes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. “Lo que se expuso en el Congreso fue que cuenten con los farmacéuticos, es un trabajo que tenemos que hacer en colaboración con los médicos prescriptores para el buen uso terapéutico del cannabis”, asegura Leyes. Según fuentes del gremio, su uso y condiciones de utilización podrían ser similares a las de compuestos como la morfina.

El Consejo General de Farmacéuticos está dispuesto a que las boticas dispensen los productos con cannabinoides que autorice la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Llevará un tiempo. “Vayamos por partes. Hay que establecer con la Agencia del Medicamento y prescriptores (facultativos) para qué indicaciones, en qué concentraciones y en qué formato se concretará su uso. También qué garantías necesita para que sea dispensado en farmacia”, comenta Leyes, que habla de la necesidad de gestionar este asunto con rigor científico. “Ahora mismo la situación de venta es irregular. Con la norma para su uso terapéutico sería legal; otros usos no son legales. Y la regulación sería a través de canales de farmacia, frente a otras situaciones alegales, ilegales o que estén en el límite”, comenta.

Oferta actual

Existen establecimientos, como CBWeed (Vigo), que venden CBD, un compuesto del cannabis, en cápsulas o aceites. ¿Cómo ven la regulación? “Es necesaria. Que lo vendan con receta y en una farmacia será bueno para los pacientes porque saldrá más barato. Hay países en los que está legalizado, incluso lo recomiendan los médicos o lo recetan, y estas tiendas siguen existiendo. El CBD, no creo que haya problema para dispensarlo vía farmacia”, comentan desde este establecimiento. “Supongo que a nosotros nos considerarán como una parafarmacia, que pueda venderlo igualmente sin receta. Sería como un complemento alimenticio, como unas ‘flores de Bach’, por ejemplo”, añaden las mismas fuentes.

“Creemos que nos dejarán seguir con la actividad, como pasa en otros países”

Desconocen si esta regulación cambiará su situación actual: “Entendemos que nos van a dejar seguir con esta actividad, como ocurre en otros países en los que ya está regulado”. Explican desde CBWeed que el CBD “en concentraciones altas es bastante caro”. “Gente que tiene problemas tipo fibromialgia, artrosis crónica... se deja un dinero al mes, por ejemplo, 160 euros. No todo el mundo dispone de esta cantidad. Para otros, sin embargo, no es mucho dinero porque se gastarían más en las consultas del fisio”, añaden las mismas fuentes.

“En países como Alemania, Bélgica, Portugal o Italia se dispensa por prescripción médica” Santiago Leyes - Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

“En estos momentos es necesario establecer rigor científico en este procedimiento. La dispensación de medicamentos con principio activo del cannabis requiere un control. Esa sería una parte de la legislación que se prepara. En la actualidad hay establecimientos que no tienen estos controles, no son establecimientos sanitarios y esto puede ser engañoso”, expresa Santiago Leyes, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. La dispensación de presentaciones con cannabis en farmacia no será inmediata ya que llevará un tiempo concretarla, entre médicos, boticas y Agencia Española del Medicamento.

“Nosotros, como expertos en medicamentos y principios activos, creemos que tiene que ser una colaboración entre farmacia hospitalaria y comunitaria. Hay que valorar correctamente el uso terapéutico. Se presenta un camino por recorrer y queremos que así sea y no de otras maneras”, explica Leyes.

El uso terapéutico ha de tener un enfoque medicinal, composición y uso “rigurosos”, según este experto. Añade que hay 11 países con distintas regulaciones. “Alemania, Bélgica, Portugal o Italia ya han regulado este tema y se permiten presentaciones con principio activo de cannabis en farmacias, a un paciente concreto, bajo prescripción médica y con un tratamiento determinado”, expresa Leyes. El Gobierno calcula para mayo alguna novedad a este respecto.