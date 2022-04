Al trabajo, con Covid

La pandemia de coronavirus ha entrado en una nueva fase en España y la relajación de las medidas preventivas afecta ahora, entre otros aspectos, al ámbito laboral. Desde el pasado 28 de marzo, las personas que contraigan covid-19 y sean asintomáticas o presenten síntomas leves no están obligadas a aislarse, por lo que pueden acudir a su centro de trabajo. No obstante, el Ministerio de Sanidad recomienda el teletrabajo siempre que sea posible y no necesiten una baja laboral, y las medidas son diferentes para los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, que no podrán regresar a su empleo en un mínimo de cinco días y, para hacerlo, tendrán que someterse a un test de antígenos y obtener un resultado negativo. Instituciones y empresas cordobesas se adaptan a la nueva situación, y toman medidas para promover la seguridad entre sus profesionales.

Superficies comerciales Este es el caso de Supermercados Deza, donde explican que "si un profesional sanitario determina que el trabajador está en perfectas condiciones para desarrollar su trabajo desde su puesto físico, el protocolo que ha establecido Deza es que las personas que muestren síntomas compatibles con covid no podrán quitarse la mascarilla en ningún caso ni utilizar las zonas comunes (comedor, vestuarios, etc.) mientras haya compañeros en ellas", por lo que han implantado horarios alternativos para el uso de estos espacios. Esta empresa hace hincapié en que "seguimos llevando mascarilla FFP2 como principal medida frente al covid y cumpliendo con el mismo protocolo de higiene, seguridad y limpieza, independientemente de la nueva normativa de Sanidad". En la misma línea, en Supermercados Piedra destacan que las decisiones se adoptan atendiendo a la situación del trabajador. Las fuentes consultadas detallan que, "según su sintomatología y puesto de trabajo, se da el caso de quedarse en casa si necesita reposo e, igualmente, si no teniendo síntomas complicados puede teletrabajar. Si no cabe la posibilidad del teletrabajo y el positivo en covid no presenta síntomas, se incorpora a su centro de trabajo, siempre y cuando cumpla y extreme las medidas de seguridad e higiene que venimos aplicando durante toda la pandemia en nuestra empresa", aseguran. Desde El Corte Inglés indican que las nuevas recomendaciones del Ministerio de Sanidad han contribuido en cierto modo a aliviar la situación de las empresas, permitiendo una mayor flexibilidad. Esta compañía cuenta con un servicio médico que puede realizar seguimientos a los trabajadores y apunta que "si no hay síntomas, la persona trabaja y si los hay, se queda en el domicilio. Si necesita una baja laboral, la coge, de acuerdo con la normativa", explica. En la industria Por otra parte, algunas fábricas cordobesas también reciben con optimismo las últimas noticias sobre la relajación de las medidas contra el covid. Es el caso de Cortec, donde Ludwig Wagner, su director gerente, señala que últimamente no han tenido ningún caso de covid en la plantilla. Este profesional, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), también valora de forma positiva el anuncio de la retirada de la mascarilla obligatoria en interiores y explica que "lo veo muy bien", porque, en el caso de estas instalaciones, "las personas están separadas 20 metros y trabajan con peso, con gafas, no ven. Es más peligroso que el virus, trabajan con máquinas industriales que pueden hacer daño", subraya. En Hitachi Energy, antigua ABB, desde el comité de empresa comentan que esta fábrica se adapta a "lo que marca la ley" y coinciden en que "no conocemos que haya ningún caso de covid, pero cuando lo ha habido, no ha habido problema". En este sentido, destacan que "se han adoptado distintas medidas para garantizar la salud en la empresa". Los centros educativos Los centros educativos han sido desde el inicio de la pandemia, en marzo del año 2020, foco de numerosas medidas para prevenir la expansión del virus SARS COV-2 entre alumnos y trabajadores, pero en estos momentos también asisten al comienzo de la normalización de su día a día. Desde la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía señalan que profesores y otros profesionales no necesitan realizar cuarentena si se contagian de covid, aunque, al igual que el resto de trabajadores, pueden solicitar una baja laboral si lo necesitan. La Administración El Ayuntamiento de Córdoba también ha asumido las últimas directrices marcadas por Sanidad para el tratamiento del covid-19 en su plantilla, de acuerdo con lo manifestado por fuentes consultadas. Del mismo modo, en la Diputación provincial indican que a los profesionales que sufren un contagio se les recomienda teletrabajar, en caso de que sea posible. La excepción la constituye el personal que trabaja en el Centro de Disminuidos Psíquicos ubicado en Alcolea, que sí tiene la baja en caso de contagio por la actividad que desarrolla. CCOO y UGT alertan de posibles perjuicios para la salud Los sindicatos CCOO y UGT entienden, en líneas generales, que se tendría que haber esperado más tiempo para permitir a los trabajadores que acudan a su empresa con covid y que el Gobierno de España podría estar anteponiendo el interés económico a la salud. De este modo, el secretario de Salud Laboral de CCOO, Aurelio Martín, afirma que "creemos que esta medida es precipitada. Lo primero tiene que ser la seguridad y la salud de las personas, y parece que el Gobierno está dispuesto a pagar el precio de una nueva ola o de poner en riesgo a las personas", opina. Este responsable sindical recuerda que "hay gente que lo está pasando muy mal" y se pregunta "¿estamos dispuestos a pagar ese precio por mantener la economía?". "Se pueden arbitrar otro tipo de medidas que apoyen a los sectores productivos", reivindica. Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT, Jaime Sarmiento, reconoce que "si la decisión la han tomado por el lado técnico, no debería haber problema, pero hay muchos colegios médicos y de enfermería que no están de acuerdo. Es precipitado. Nos da la impresión de que la rapidez ha tenido más bien un tinte economicista y político", manifiesta. Sarmiento recuerda que "en riesgos laborales, la filosofía es más vale prevenir que lamentar", y hace hincapié en que, "en muchos puestos de trabajo, no pueden garantizarse las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas".