Parece mentira, pero Elena Tablada y Chenoa jamás se habían visto personalmente. A pesar de que ambas viven en Madrid y se mueven por los mismos círculos sociales - y es habitual que asistan a eventos culturales, musicales y sociales que se celebran a menudo en la capital - nunca habían coincidido. Sin embargo, esto cambió hace una semana, cuando las dos ex de David Bisbal acudieron a la misma fiesta.

Demostrando que su 'enemistad' es cosa del pasado - ya que presuntamente el almeriense habría conocido a Elena antes de terminar su relación con Chenoa - la diseñadora y la cantante charlaron durante un rato y, sonrientes, no dudaron en posar juntas para el objetivo de la revista 'Hola', protagonizando una de las imágenes más sorprendentes de los últimos tiempos.

"La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio. Al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Me alegro de que nos hayamos conocido, la vida marca el 'timing' en el que deben ocurrir las cosas y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto" declaraba Elena a 'Hola'.

Ahora, la diseñadora ha reaparecido en la presentación de la nueva colección de 'MÓ' de Multiópticas y nos ha contado cómo fue su primer encuentro con Chenoa y si hablaron o no de David Bisbal. "Foto joya" ha bromeado, en referencia a los comentarios que ha suscitado su imagen con la artista, asegurando que su 'cara a cara' con ella fue "súper bien". "Coincidimos, nos saludamos como si nos conociéramos y súper bien. El mito ese de un resquemor y tal es algo que crearon ustedes" asegura.

Eso sí, "no" salió el nombre del almeriense en la conversación, revela rotunda - aunque actualmente su relación con el padre de su hija Ella es buena - confesando que si se vuelve a encontrar con Chenoa "la saludaré porque me cayó súper bien". "Amigas no porque los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ser amiga tienes que ganar muchos puntos, por lo menos cinco, pero si coincidimos en algún sitio nos veréis juntas" añade con una sonrisa.

Completamente volcada en sus hijas Camila - que acaba de cumplir 2 años - y Ella - de 12 - Elena admite que le "impone y mucho" que el tiempo pase tan rápido y divertida confiesa que "prefiero 5 bebés que adolescentes". Y es que todavía no está preparada para que la niña que tiene con David Bisbal se eche un novio: "Le he dicho que es muy joven, tiene mucho tiempo para eso, los novios dan dolores de cabeza. Es mejor que disfrute y que sea feliz" afirma.