¿Cómo crear en tiempos convulsos? ¿Qué papel tiene la moda en un contexto social tan gris? Conocedora del poder social de la moda, Hortensia Maeso ha querido centrar la atención de su paso por la pasarela de Día Mágico by FIMI en la situación vivida por tantos niños y niñas a causa de la guerra.

Así pues, en lugar de desfile, la creativa organizó una ‘performance’ en la que un grupo de niños y niñas, vestidos de su nueva colección, imploraban la paz con pancartas y mensajes como “No war” o “Peace is the new luxury”, en una crítica a un sistema que ha puesto en riesgo la vida de miles de niños en los últimos meses. Como colofón, leyeron un emotivo texto: “Todos los niños del mundo se merecen amor. Se merecen despertar entre besos, no entre bombas. Se merecen jugar en el parque, no entre escombros”.

En plena preparación de esta nueva colección, el final del proceso creativo de la diseñadora coincidió con el inicio de la guerra en Europa. “No podía quitármela de la cabeza. En mis diseños siempre apelo a la inocencia y pureza de la infancia. Pensaba en tantos niños y niñas en situaciones de peligro, huyendo con familiares o sin ellos de sus casas, cambiando sus vidas para siempre… Sin duda, necesitaba canalizar ese dolor e impotencia y expresarlo en mis creaciones”, ha compartido. “Además de este, hay tantos conflictos en el mundo que no podemos permitirnos mirar a otro lado”.

Así, Maeso recupera un viejo lema de la casa, “Worldwide Love”, y añade uno nuevo, “Peace Please!”, que da nombre a esta nueva propuesta para las comuniones de 2023. Este título es un juego de palabras con el icónico mensaje de Issey Miyake, “Pleats please!”, esta vez, al servicio de la paz en el mundo.

Tras la presentación, la diseñadora y su equipo quieren trabajar por ver la manera de seguir contribuyendo a esta causa más allá de la visibilidad del desfile. Histórica colaboradora de asociaciones internacionales que velan por la infancia, Hortensia Maeso planea actividades benéficas y donaciones personales.

El unisex o ‘genderless’ es clave en esta colección, en la que se renueva la casaca de almirante e incorpora mensajes bordados, presentándose en tono rosa empolvado tanto para niña como para niño. Por supuesto, no faltan las opciones de marinero para las niñas, una de las grandes aportaciones de Hortensia Maeso para hacer de las comuniones más inclusivas.