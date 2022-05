"Es un parche". Así de contundente se ha mostrado esta mañana el presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), el doctor Tomás Cobo, tras conocer el anuncio del Ministerio de Sanidad de ampliar el número de plazas de Médico Interno Residente (MIR) para personas extracomunitarias para cubrir las 217 plazas vacantes en la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE). "Esto es un parche a corto plazo", ha criticado el presidente de la organización colegial quien ha advertido: "Peligra el modelo de salud universal".

En 2022 se han ofertado 8.188 plazas de las que han quedado vacantes 217

El presidente de la OMC ha presentado esta mañana un informe, realizado por la Sección Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la entidad, que analiza las causas ante la situación que se ha dado este año en el proceso de elección de plazas MIR. Un documento que plantea diferentes propuestas de mejora "a corto, medio y largo plazo". En 2022 se han ofertado 8.188 plazas de las que han quedado vacantes 217 (más una plaza que requiere conformidad previa), lo que supone un 2,66% de las plazas ofertadas, el índice más alto de la última década, reseña la OMC. La mayoría son plazas de Medicina de Familia y Comunitaria (200).

Turno de elección

El informe de la OMC plantea varias hipótesis en relación con las causas que podrían estar detrás: la tendencia deficitaria actual de la demografía médica en España, la situación de la Atención Primaria y otras especialidades, las condiciones de trabajo del colectivo MIR, el sistema de elección de plazas y finalmente "el fenómeno de no toma de posesión y renuncias de plazas".

Además, se alerta de las consecuencias que pueden darse de "no actuar a tiempo" y se propone una serie de mejoras como establecer un segundo turno de elección con bajada de la nota de corte y modificación del cupo de extracomunitarios; crear una mesa paritaria de trabajo entre el Consejo General de Médicos y el Ministerio de Sanidad para abordar el problema o un sistema de garantía de la calidad de la Formación Sanitaria Especializada.

Medicina de familia, bajo mínimos

El documento elaborado por el CGCOM denuncia, también, que en el caso de Medicina de Familia "se continúa permitiendo el ejercicio de la misma sin la formación especializada en el sistema público". Y advierte: "Se observan con frecuencia situaciones donde un médico sin especialidad es acompañado por un médico residente, con más formación y menor sueldo".

La OMC pone el foco sobre las condiciones laborales de los médicos y "el maltrato sistemático" al colectivo

"Este fenómeno podría tener un correlato en las plazas de difícil cobertura (medical desserts) en determinadas especialidades y regiones para médicos especialistas que supone un importante problema a nivel de nuestro país y de otros estados de la Unión Europea de cara a poder asegurar unos niveles de atención de calidad. La OMC pone el foco sobre las condiciones laborales de los médicos y el maltrato sistemático que nuestro colectivo ha sufrido durante décadas".

Ampliación de plazas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba este miércoles la ampliación de esas plazas MIR y recordaba: el 8 de septiembre de 2021 se aprobó la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas para el MIR del 2022. Darias relataba que se ofertaron 8.188 plazas y, tras el proceso de elección, se han adjudicado 7.971, el 93 % de las mismas, quedaron vacantes 218.

De estas, relató la titular de Sanidad, una es de un centro de conformidad previa; 200 son de Medicina Familiar y Comunitaria; 8 de Medicina del Trabajo; 8 de Medicina Preventiva y Salud Pública, y 2 de Microbiología. Además, rememoró que la Orden Ministerial del 8 de septiembre de 2021 estableció un cupo de 328 plazas para personas extracomunitarias. Es decir, un cupo de alrededor del 4 % respecto al total de plazas.

Sanidad y comunidades dan el visto bueno a modificar la orden ministerial para ampliar el número de plazas

"Este cupo se ocupó en el número de orden 6.286, por lo que quedaron 525 aspirantes con un número superior de orden que no han podido formular la solicitud. Es decir, 525 personas que han aprobado el MIR no pudieron ofertar porque el cupo se había completado antes de su número", señalaba Darias. Para solucionarlo, Sanidad y comunidades autónomas dan el visto bueno a modificar la citada orden ministerial para ampliar el número de plazas para personas extracomunitarias que han aprobado el MIR pero, como consecuencia de agotar el cupo, no han podido optar a estas plazas.

Darias anunció que el cupo se ampliará hasta hasta 545 plazas. "Serían las 328 que ya se han ocupado más las 217 que no han sido cubiertas", precisó la titular de Sanidad quien indicó que la intención es que "esto ocurra con la máxima celeridad" por lo que se convocará una comisión de Recursos Humanos del SNS para llevarlo a cabo con el visto bueno de la misma.