La alumna "que no iba a llegar a nada" se gradúa en Aeroespacial: "Aunque te digan que no, inténtalo"

Eunate Bañales es navarra y alumna de la tercera promoción del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo, la titulación con la nota de corte más alta del campus de Ourense y entre las más exigentes del Sistema Universitario de Galicia. Actualmente se encuentra en la Universidad de Stavanger (Noruega) realizando un Erasmus, y cuando le llegó la foto de la orla de su graduación se sintió tan feliz y orgullosa que quiso compartir ese momento de alegría con sus amigos.

En su mente resonaba una frase que le había dicho su profesora de Matemáticas en primero de Bachillerato y a ella dirigió el comentario con el que acompañó la foto: “Para mi profe de bachiller, que me dijo que me metiese a limpiadora porque no iba a llegar a nada más”. Lo cerró con un emoji de una carita lanzando un beso.

En menos de 24 horas, el tuit superó las 115.000 visualizaciones y su teléfono no deja de recibir notificaciones. La han felicitado amigos, profesores del campus y decenas de desconocidos, pero también ha experimentado el ataque de los haters. En las respuestas que ha recibido hay insultos para todos. Para la profesora que erró en su comentario desmotivador y denigrante hacia el trabajo de las limpiadoras, para ella por “clasista” y “rencorosa” y para la propia institución académica: “Pero en universidad de Vigo equivale a un grado medio en Madrid, eso no cuenta”, le dicen en relación al título que la capacita como ingeniera técnica aeronáutica y del que han salido estudiantes que hoy trabajan en la Agencia Espacial Europea y grandes empresas del sector.

"Se le pueden buscar tres pies al gato, pero la intención se ve claramente: lo que quise decir es que por mucho que tengas en contra, si tú te lo propones, puedes"

A más de tres mil kilómetros, Eunate relata que su intención no fue, en ningún momento, generar polémica. “Lo subí sin más para mis amigos. El tuit es lo que es. Se le pueden buscar tres pies al gato, pero la intención se ve claramente. Lo que quise decir es que por mucho que tengas en contra, si tú te lo propones, puedes. Yo en Bachillerato no era la más brillante, pero con esfuerzo y constancia puedes llegar a conseguirlo”, comenta.

Más motivación

La frase a la que hace mención se la dijo una profesora de matemáticas. “Fue un comentario desafortunado. Yo nunca fui mala estudiante, pero tampoco brillante, de notables, sin más. En primero de Bachillerato tuve una mala época, no estaba muy motivada, y en un momento dado la profesora me hizo ese comentario porque la materia se me había atragantado”.

Se le quedó grabado y por eso ahora, que se ha graduado, se siente orgullosa y ha querido lanzar ese mensaje: “No era mala profesora y lo que dijo no la define, pero podía haberlo pensado mejor. A mí me chocó, y puede que me haya servido de motivación. Yo siempre quise estudiar Ingeniería Aeroespacial y ella no fue la única, algún profesor más e incluso algunos amigos me dijeron que me lo pensase bien, que estaba loca. Por suerte, mis padres siempre me apoyaron en esto. Ahora pienso que es posible que todo aquello me motivase aún más: aunque todo el mundo te diga que no, inténtalo”. Y así fue.

En Navarra no hay estudios de Aeroespacial y con su expediente académico pudo elegir entre Madrid, León y Ourense. Eligió Ourense y la experiencia, dice, ha sido muy buena. “Es una carrera muy dura y muy exigente, pero muy bonita. Yo estoy muy contenta porque he estudiado lo que quería y estoy muy agradecida a los profesores y al campus”.

Su padre trabaja en el sector aeronáutico y su interés por este mundo le viene de pequeña. “Mi idea era aprender a hacer aviones, pero he descubierto otras ramas que no conocía, como la aerodinámica, la mecánica de fluidos o el diseño, que también me gustan”. Respecto a su futuro, quiere continuar formándose y sus planes pasan por cursar un máster en Europa en la rama de aviación.