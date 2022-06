La Alcaldesa de Gijón, ante la falsa multa de un policía por la etiqueta ambiental: "Es inadmisible"

El Ayuntamiento de Gijón ha abierto una investigación a un policía local de la ciudad tras comprobar la existencia de una sanción impuesta al conductor de un vehículo Renault Clio el pasado domingo en la calle Dindurra en base a la ordenanza de movilidad, que desde el pasado día 1 de junio obliga a exhibir la etiqueta ambiental a todos aquellos vehículos que puedan llevarla bajo sanción de 90 euros. Una sanción que presuntamente fue irreal. La Alcaldesa, la socialista Ana González, calificó ayer estos hechos bajo sospecha de algo “lamentable”, cargando además contra los grupos políticos que difundieron esa falsa sanción, mientras que el agente que elaboró la multa, según defiende el sindicato policial Sipla, lo hizo para enseñar a otros compañeros “más nuevos” en el servicio cómo se elaboraba la sanción. ¿Cómo se filtró y acabó en redes sociales? Nadie da por el momento respuesta alguna.

La multa en cuestión, explican desde el Ayuntamiento, fue interpuesta por un agente el pasado domingo, “presuntamente a sí mismo”. Ahí se detalla el vehículo, con la matrícula, la zona y la infracción cometida, es decir, “incumplir la obligación de exhibir el distintivo ambiental según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Y aclara, “sin pegatina medioambiental teniendo derecho a ella vehículo Renault Clio”.

Esa denuncia, que comenzó a circular por redes sociales –a pesar de que el gobierno local había manifestado que todavía no se estaba sancionando por ese nuevo requisito– consta en el expediente municipal como “archivada” por “denuncia de prueba”, detallan desde el Ayuntamiento. Es por ello que, “tras haber realizado las comprobaciones necesarias, a través de los sistemas utilizados por la Policía Local para la redacción de los boletines de denuncias, el Ayuntamiento procederá a abrir un expediente a este agente de la Policía Local por conducta desleal y por un intento de falsificación de documentos oficiales”, afirman las mismas fuentes.

Sobre lo ocurrido se pronunció Ana González, que calificó el hecho de “lamentable, en cuanto quienes nos dedicamos al servicio público debemos ser especialmente cuidadosos y no engañar a la población y no entrar en bulos y mentiras”. Pero su mayor crítica no fue contra el agente y mucho menos contra la Policía Local, “que está formada por profesionales con vocación de servicio; este es un hecho aislado, podemos tener plena confianza en la Policía Local”. Su tirón de orejas fue para aquellos partidos de la oposición que “no reconocen la aprobación por mayoría absoluta de la ordenanza de movilidad y jalean esas falsedades a través de las redes. Las aplauden en un intento de crispar a la población a través de la mentira y la falsedad”. Varios fueron los ediles y grupos que compartieron la “falsa denuncia”. Los ediles de Foro, los más activos. “Es cierto que lo han retirado, aunque a la chita callando”, concretó González sobre esos mensajes de Foro donde se hacía mención a la multa para justificar una mentira de la regidora socialista cuando dijo que no se había sancionado a nadie por no llevar la pegatina.