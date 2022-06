Estabilizado el incendio de Sierra Bermeja después de una intensa noche luchando contra el fuego

Estabilizado el incendio forestal que desde el miércoles se extendía por los términos municipales de Pujerra, Benahavís y Júzcar en los terrenos pertenecientes a la finca privada de La Resinera.

A las nueve de la mañana, el director de extinción ha confirmado la estabilización de las llamas tras una noche intensa contra el fuego. Afortunadamente se han cumplido las previsiones que manejaba el Infoca en la que se aseguraba una meteorología favorable durante las horas nocturnas, una "ventana de oportunidad" para poner coto al fuego e impedir que siguiera avanzando.

"Hemos ido muy despacio pero es verdad que el viento y sobre todo la humedad nos ha permitido que cada uno de los esfuerzos que hacíamos se convirtiera en un éxito no como otras veces que el trabajo en unos minutos se nos vuelve para atrás y tenemos que volver a empezar", ha celebrado el subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca, Juan Sánchez, en un primer balance en el Puesto de Mando Avanzado.

No obstante, Sánchez ha dejado claro que las labores de extinción aún no han terminado, ya que el fuego se encuentra en fase de estabilización pero no de control.

"Vamos a seguir trabajando pero sobre un perímetro que en principio no avanza y que además no tiene riesgo para la población, con lo cual nos quitamos un peso de encima y además liberamos efectivos para los trabajos quirúrgicos que tenemos que hacer en el monte", ha continuado el director del COR.

🔴 El director de extinción da por ESTABILIZADO a las 09.00 horas #IFPujerra, #Málaga. El director del #COR, Juán Sánchez, expone los trabajos que aún debemos realizar para su control y evalúa los desarrollados la pasada noche. pic.twitter.com/FdqCjEpN7i — INFOCA (@Plan_INFOCA) 10 de junio de 2022

Esos trabajos serán complejos, adelanta Sánchez, ya que esta zona del macizo de Sierra Bermeja presenta barrancos escarpados con muchas rocas de peridotita sueltas, lo que supone un riesgo potencial para los medios terrestres.

"Esta noche en las labores de quema para controlar esos perímetros irregulares, el mayor peligro era que nos cayesen encima esas piedras", ha recalcado.

En cuanto a los desalojados, más de 2.000 vecinos del casco urbano de Benahavís y de las urbanizaciones de Montemayor, Benahavís Hill, el Marbella Club y el diseminado Velerín Alto de Estepona, todos pueden regresar a sus hogares con total seguridad.

Casi un millar de efectivos están trabajando en el operativo desplegado para la extinción de este incendio, el segundo que sufre esta sierra en menos de un año, y que ha calcinado más de 2.100 hectáreas, en este caso, de monte privado.

🔴 El #IFPujerra se da por estabilizado y las personas desalojadas seguirán volviendo progresivamente a casa. Seamos muy prudentes, por favor. Hay trabajo por delante.



Gracias a todos los efectivos desplegados por el esfuerzo admirable. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 10 de junio de 2022

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "prudencia" ya que aún "hay trabajo por delante" y ha agradecido el "esfuerzo admirable" de todos los efectivos desplegados.