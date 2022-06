En los meses de mayo se produce un repunte sostenido de asesinatos machistas. El Ministerio de Igualdad ha detectado que el quinto mes del año es un momento de riesgo y atribuye los picos de feminicidios en el ámbito de la pareja o la expareja al buen tiempo y a una mayor libertad de movimiento de las mujeres.

El afán del maltratador es controlar a la víctima y con la llegada del calor y del buen tiempo, las personas salen y se mueven más, lo que puede desencadenar un repunte de violencia, como se comprobó el año pasado en mayo, cuando finalizaron las restricciones de movilidad asociadas a la crisis del coronavirus.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha explicado en rueda de prensa que se ha detectado un repunte sostenido en el tiempo de asesinatos de mujeres en los meses de mayo: en 2022 seis víctimas han sido asesinadas, siete en 2021.

"La violencia de género tiene mucho que ver con la subordinación de las mujeres y, en el sentido contrario, con la libertad de las mujeres ", ha aseverado Rosell, que asocia "la recuperación de la libertad" relacionada con el buen tiempo y las actividades de ocio de las mujeres con estos repuntes.

Una semana especialmente trágica: cuánto dolor nos causa la #ViolenciaDeGénero

Nuestras condolencias, solidaridad y apoyo a todas las víctimas supervivientes, en especial a sus hijas e hijos: 7 huérfanos mayores de edad y 3 menores a quienes el machismo arrebata a su madre. https://t.co/mNXL550r16 — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) 31 de mayo de 2022

Cien de las 1.149 víctimas mortales por violencia de género desde 2003 fueron asesinadas en un mes de mayo. Tan sólo los meses de julio, agosto y enero -periodos vacacionales- superan esta cifra.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que en mayo también se ha registrado un incremento de las llamadas al teléfono 016: 8.851 consultas pertinentes, un 7,49 % más que el mismo periodo del año anterior y un 7,34 % más que en el pasado abril.

Rosell ha indicado que al Gobierno le preocupan "profundamente" los repuntes de asesinatos y que trabaja con "exigencia e incluso autocrítica" para reforzar los mecanismos de protección de las víctimas.

Ahora bien, ha hecho hincapié en que "no ha habido un incremento con respecto a otros años y tampoco anual". En este sentido, ha sostenido que en 2020 y 2021 se perpetraron 48 y 47 asesinatos machistas, respectivamente, unas cifras que distan de los años más cruentos (2008 con 76 víctimas y 2004 con 72). "No podemos negar la evidencia de que son casi 30 mujeres asesinadas menos con respecto a los años más graves", ha dicho la delegada.

La llegada del verano

Ante la inminencia de las vacaciones escolares, universitarias y laborales, Rosell ha hecho un llamamiento para pedir a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia que utilicen los servicios de ayuda que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos ponen a su disposición, desde el 016 a los puntos violeta que se instalen en verbenas, festivales y otras fiestas.

💬 @VickyRosell: “Este verano es importante recordar a las mujeres todos los recursos que tienen a su disposición si son víctimas de cualquier tipo de violencia machista”.



📲 Toda la información sobre la comparecencia ⤵️ https://t.co/K7I6E7OpCa — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) 10 de junio de 2022

La delegada ha recomendado que se instalen la aplicación Alertcops, de la Policía, que permite mandar una alerta geolocalizada a los cuerpos policiales, incluso con imágenes y vídeos asociados.

También ha incidido en la necesidad de implicar a los hombres en la lucha contra las violencias machistas, porque "no se puede vacunar sólo a la mitad de la población" contra el machismo: "La violencia contra las mujeres no es sólo una cuestión de mujeres, sino del 100 % de la población".

Rosell ha adelantado que la futura Estrategia estatal contra las violencias sobre las mujeres tendrá un eje específico para trabajar con hombres en la prevención, erradicación y protección del maltrato, así como en nuevas masculinidades.

"Una malísima noticia"

Durante su comparecencia mensual para explicar la situación de la violencia de género en España, Rosell se ha referido al ingreso en prisión de María Salmerón, que considera una "malísima noticia" que espera que haga reflexionar a la sociedad.

"Este casi es el paradigma de la violencia de género, que quien te maltrató y nunca cumplió su pena de prisión porque se le suspendió, ahora, porque se ha personado en todos los asuntos sin pretender mayor contacto con su hija, vea ahora ingresar en prisión a su propia víctima de violencia de género. Creo que esta imagen debería hacernos reflexionar a todos", ha afirmado.

La delegada está convencida de que Instituciones Penitenciarias valorará que esta mujer no necesita ningún tipo de reinserción social y que sin embargo su hija sí la necesita a ella. "María Salmerón no está en riesgo de volver a delinquir, (...) ya no existe ese régimen de visitas desde 2015 y su hija es mayor de edad", ha aseverado.

Aunque ha rehusado criticar al Consejo de Ministros por no aprobar el indulto a Salmerón, a instancias de Justicia, sí ha querido llamar la atención sobre el hecho de que ninguna de las resoluciones judiciales y actuaciones abordadas partía de la realidad de que fue víctima de violencia machista. Rosell ha recordado que en la sentencia en que se condenaba a su maltratador por malos tratos físicos y psíquicos habituales, se encuentra un "relato estremecedor" de hechos probados.