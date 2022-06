“Aprender, desaprender y reaprender. Retos para la educación y la empresa: la innovación en tiempos del metaverso.” Con este lema ESIC celebra IMAT, su VIII Congreso Internacional de innovación aplicada, su gran foro con conferencias imprescindibles, mesa de debate, experiencias y casos de éxito, para entender y adelantarse a nuevos retos de educación.

Esta edición se centrará, entre otros puntos, en la psicología y el aprendizaje, el Educaverso, la Financiación con Token y la Sostenibilidad.

Los días 4 y 5 de julio el campus de ESIC en Valencia acogerá el congreso Internacional de Innovación Aplicada, IMAT, donde la institución se sitúa como portavoz de las últimas tendencias en educación.

Uno de los puntos más importantes es que se podrá asistir desde cualquier parte del mundo con un solo click, ya que se adapta a formato híbrido.

Mesas redondas y ponencias de primer nivel

Este congreso Internacional de Innovación aplicada desde el punto de vista de innovación docente muestra “cómo innovamos en el aula, cómo llevamos toda esa transferencia de conocimiento a la sociedad y a la empresa. Innovación que se produce en la universidad y se refleja en la empresa y en la sociedad.” destaca María Guijarro, Doctora en Integración de Nuevas Tecnologías, directora de investigación en el campus de Valencia de ESIC Business & Marketing School y directora de IMAT.

Este año el certamen contará con la participación de cuatro públicos: Investigadores académicos; docentes de aula; la empresa y la familia, que incluye tanto al alumno como familia de alumnos presentes como futuros porque “escuela y familia deben ir unidos” como afirma Guijarro.

El VIII Congreso Internacional de innovación aplicada acogerá mesas redondas, ponencias académicas, talleres y la presencia de autoridades en la materia.

Este año contará con la participación de reconocidos ponentes, como Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud que hablará sobre todas las barreras emocionales a las que nos estamos enfrentando con la situación de incertidumbre. Rojas Marcos hablará sobre cómo “Crear tu propio destino afrontando barreras y superando miedos”.

Así mismo, participará Olav Schewe, experto en aprendizaje eficaz que hablará en su ponencia “Unleashing the brain's potential for learning” de cómo aplica en el aprendizaje y cómo el cerebro evoluciona a través de la neurociencia.

Otra de las autoridades destacadas que formará parte de esta edición es el director de educación y competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, que conectará desde Bruselas en tiempo real con su conferencia “The current and future challenges of learning and education”.

Congreso híbrido

El VIII Congreso Internacional de Innovación Aplicada ESIC Business & Marketing School unirá de nuevo la investigación, la docencia, la sociedad y la empresa a través de un formato híbrido que contará con asistentes de Latinoamérica, Europa, Norteamérica y de España que participarán en las conferencias plenarias, así como en mesas redondas y talleres que se celebrarán durante las dos jornadas.

Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tendrán este año de nuevo un peso importante durante IMAT con actividades desde mesas redondas.

Los talleres abordarán la actualidad del Metaverso, ¿Cómo aprender con el juego? Y financiar tu organización con tokens.

El congreso, por tanto, pretende buscar soluciones efectivas para lograr una mejor adaptación al entorno y sacar el máximo partido de las herramientas y estrategias planteadas, así como desarrollar los valores necesarios para preparar a la comunidad educativa en la transformación que requiere el futuro incierto al que nos enfrentamos.

IMAT 2022 pretende ser un canal de difusión de buenas prácticas que favorezca compartir experiencias de aula, de centros, investigadores académicos y empresa. Siendo un propulsor del cambio que demanda la sociedad moderna.