Todos nos quedamos boquiabiertos cuando, a finales del mes de abril, Elena Tablada y Chenoa compartieron en sus respectivas redes sociales una fotografía juntas presumiendo de su buena sintonía. 'Archienemigas' por su pasado en común con David Bisbal - ya que el almeriense empezó su relación con la diseñadora justo después de romper con su compañera de 'Operación Triunfo', cuando ésta estaba completamente destrozada - ambas se conocían 18 años después y, como confesaban, el 'feeling' entre ambas había sido instantáneo.

"Ha sido un encuentro natural. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, son muchos años ya" confesaba Chenoa; Elena, a su vez, apuntaba que aunque nunca habían coincidido, "al verla parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera". "La primera impresión fue buenísima y me alegro de que nos hayamos conocido, era el momento perfecto" reconocía.

Pese a su buena sintonía, las ex de Bisbal no han vuelto a verse y, como es lógico, la diseñadora no está en la exclusiva lista de invitados a la boda de Chenoa, para la que quedan apenas 48 horas. Un momento muy especial en la vida de la artista, a la que Elena ha querido desear "lo mejor", felicitándola ante las cámaras. "Me cae fenomenal y le deseo que todo le vaya fenomenal" ha confesado.

Muy discreta, sin embargo, la madre de la hija mayor del almeriense ha evitado pronunciarse sobre el contrato de confidencialidad que la cantante habría hecho firmar a sus invitados, aunque sí ha comentado que "no hay mejor sitio" para casarse que Palma de Mallorca.