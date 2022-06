"El derecho más importante es ser nosotros mismos sin miedo. La educación es la clave"

José Vicente Carrasco y Carlos Lamm llevan prácticamente tres años caminando juntos por la vida. Ambos, de Elche y Alicante, al unísono, confirman que el Orgullo es necesario seguir celebrándolo porque siguen faltando derechos para el colectivo LGTBI+. Aseveran que mientras haya agresiones y discriminaciones por condición sexual y expresión de género será vital echarse a las calles. Hasta que llegue un día en el que nadie tenga que necesitar salir del armario, porque directamente todas las personas sean vistas como lo que son, personas.

Ambos, dedicados al mundo audiovisual y de la comunicación, respectivamente, dirigen los contenidos de Canal YOU!, el primer canal de televisión LGTBI de España y en castellano, mientras que también son activistas de la asociación provincial Entendemos que vela por los derechos del colectivo.

Reconocen que nunca han sufrido un ataque por ser gais, aunque sí alguna mirada indiscreta y desagradable por salir juntos. Carlos señala que la reivindicación tiene que ser constante "cuando el 86% de las mujeres trans mayores de 40 años están en el paro, o cuando se ha triplicado la homofobia en los adolescentes de 15 a 20 años".

Entiende que visibilizando se logra dar aliento a "muchas personas que no se atreven a salir del armario por decir entre sus familias y amistades que son personas LGTBI".

De igual forma, resalta que las personas homosexuales siguen teniendo trabas a la hora de adoptar o para tener hijos biológicos. Al hilo, tiene la convicción de que el derecho más importante "es ser nosotros mismos sin miedo y que toda la sociedad esté educada en diversidad, porque la diversidad es muy amplia (personas no binarias, asexuales, género fluido) hay mucho que visibilizar y esto es muy sencillo, educación y educación". José Vicente, por su parte, celebra el Orgullo de "poder amar a quien quieras, porque en muchos países del mundo aún hay gente que por ser como es puede ser motivo de cárcel o incluso la muerte".

Resalta que la lucha del colectivo trans es prioritaria 2porque fueron quiénes abanderaron las pancartas en la revolución de Stonewall, o las que salieron a las ramblas en las primeras manifestaciones del orgullo en España. Ellas han sido siempre las que han dado la cara para que hoy las personas homosexuales podamos casarnos y tener una familia".

Relata que se han sufrido capítulos de homofobia no sólo por particulares si no también de las administraciones. "Por ejemplo cuando en un ayuntamiento de la provincia se ha cuestionado la existencia de un negocio enfocado al colectivo LGTBI, la administración local llegó a tachar que no era necesario un sitio así para ‘raritos’".

Sobre los referentes queer en la cultura, sostiene que, por ejemplo en el cine, cada vez hay más "porque a las personas LGTBI nos pasan cosas y podemos ser superhéroes y super heroínas ya que da igual la orientación del personaje para contar una historia".