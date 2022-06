María del Monte se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días por su aplaudido discurso durante la celebración del Orgullo Gay en Sevilla, apostando por el amor y la libertad, saliendo del armario en directo y presentando públicamente a su pareja, Inmaculada Casal, después de 23 años de discreta relación.

Un paso al frente por parte de la folclórica sobre el que se ha pronunciado otra artista, Vanesa Martín, sobre cuya orientación sexual se ha especulado mucho en los últimos años sin que ella haya hablado nunca de su vida sentimental. "María es una tía fantástica, aunque yo no tengo la suerte de conocerle en persona. Me ha encantado su pregón y dice una cosa que es muy cierta, que no hables de tu vida privada no quiere decir que te escondas, simplemente que eres discreta" asegura. "Siempre hay alguien que solo quiere saber de tu vida privada cuando pasas por un photocall para que te pregunten por la música, pero aunque a veces guardamos un poco esa discreción, evidentemente, en la calle, en la revista, los amigos... todo el mundo sabe la vida que tú llevas" confiesa.

"Siempre he defendido la libertad del amor. Es muy difícil enamorarse de alguien y cuando lo consigues no tiene que predominar la cabeza porque no te atrevas a vivirlo, ni el envoltorio... es tan difícil amar y ser correspondido que cuando lo tienes, adelante*" añade, señalando que en su opinión "hay una necesidad de defender aún más los derechos, para no retroceder después de toda la gente que ha luchado".

Sin desvelar cómo se encuentra su corazón en estos momentos, Vanesa confiesa que está en un "momento maravilloso en lo profesional con el disco nuevo, con una gira que da un poco de vértigo, y personalmente soy una tia que se adapta y que procuro mezclar muy bien mi agenda con mi vida privada". "Aprovecho los momentos, me considero una tía feliz, me levanto todas las mañanas muy contenta y procuro ser positiva" admite con una sonrisa.

Amiga del nuevo novio de Sara Carbonero, Nacho Taboada, la cantante prefiere no pronunciarse sobre su relación con la periodista pero sí destaca que es "muy majo" y tiene "un talentazo": "Ha escrito la letra con Mónica Carrillo, me parece un tipo con una sensibilidad maravillosa y tiene muchas ganas de demostrar" apunta, asegurando que le ve "feliz, feliz y feliz". ¿Cómo cree que llevará la presión mediática por su historia de amor con la ex de Iker Casillas?