Tom Brusse y Melyssa Pinto han sido una de las parejas más conocidas tras su paso por La Isla de la Tentaciones. Después llevar tan solo ocho meses juntos decidieron participar en el reality para poner a prueba su relación.

Durante las semanas que pasaron en República Dominicana el holandés cayó en la tentación con una de las solteras, Sandra Pica, con la que inició una relación sentimental una vez terminó el programa. No obstante, este noviazgo no funcionó y acabaron dejándolo.

Por su parte, Melissa lo pasó realmente mal por la traición que sufrió, y decidió abandonar la isla antes de que terminara la experiencia sola. Después de un tiempo empezó a salir con Sergi Castro, pero la de Barcelona comunicó que ambos habían decidido poner punto y final a su romance a principios de este año.

Más tarde, tanto Tom como Melyssa participaron juntos en otro conocido reality de Mediaset, Supervivientes, donde parece ser que se reconciliaron, dejando los rencores a un lado, para mantener una relación de cordialidad y cariño.

Pero esto no era suficiente para Brusse, y así se lo trasladó a sus seguidores de Instagram hace poco, dejando claro que no había olvidado a Melissa y sus pretensiones de retomar la relación: "Me gustaría volver con ella si ella quisiera [...] Melyssa es especial", confesaba.

Sin embargo, ella se mostraba reticente a los deseos de su expareja, explicando que, pese a que le había perdonado el daño que le había causado, no era capaz de olvidar lo ocurrido "No volvería con Tom como pareja en un 90%, las cosas nunca se pueden saber del todo, pero para eso tendría que demostrarme que puedo confiar en él", explicaba.

No obstante, un vídeo que ha circulado por redes sociales ha demostrado que ambos han decidido volver juntos. En la grabación se puede ver cómo en una discoteca de la Costa Brava en la que Tom estaba haciendo un bolo como DJ, él espeta: "Melyssa, ven aquí". En es momento ella se le acerca y Brusse, micrófono en mano dice a público: "Es la mujer de mi vida". Acto seguido la pareja se funde en un romántico beso que ha dejado más que clara su reconciliación.