El incendio forestal que comenzó el jueves en la zona de Los Campeches, en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, sigue sin afectar a núcleos de población pero ha aumentado su extensión y se encuentra en los límites del Parque Nacional del Teide.

Tras una noche relativamente tranquila, la mejoría de las condiciones meteorológicas en el norte de Tenerife invitaban ayer al optimismo. El mar de nubes colaboraba con los servicios de extinción, mantenía el perímetro del incendio alejado de núcleos poblados y sin grandes avances. Sin embargo, un cambio del viento que se produjo a las 16:15 horas hizo saltar las alarmas y redirigió las llamas hacia el Parque Nacional del Teide y el Valle de La Orotava. El fuego entró al parque por la zona de La Fortaleza y regresó a Los Realejos, lo que amenaza al Valle. Se esperaba una bajada importante de temperaturas durante la noche. La jornada de hoy será clave para, gracias a las buenas condiciones meteorológicas que se prevén, tratar de perimetrar y controlar un incendio que ya ha arrasado más de 800 hectáreas de monte, aunque se mantiene lejos de zonas pobladas.

El balance de la jornada es contradictorio, según reconoció el consejero regional de Seguridad, Julio Pérez (PSOE), ya que se ha mantenido alejado de las zonas pobladas, pero ha seguido arrasando zonas de monte y ha llegado hasta el Parque Nacional, donde nos e espera que pueda avanzar demasiado en su interior. Para el presidente insular, Pedro Martín (PSOE), se han cumplido los objetivos de mantenerlo alejado de las zonas pobladas, frenar su avance a Icod e impedir su llegada a La Orotava. Sin embargo, no se ha podido impedir que subiera por el barranco de San Juan hacia el Teide.

Mar de nubes

La jornada de ayer estuvo marcada por el aumento de la nubosidad y la bajada de las temperaturas, aunque con grandes diferencias entre la zona situada por encima del mar de nubes y por debajo. Hubo momentos del día en los que en la zona de cumbre, donde el fuego continuaba activo, se registraron en torno a 32 grados de temperatura. Unos cientos de metros más abajo, entre la bruma, el termómetro marcaba hasta 18 grados. Esta humedad ha sido beneficiosa para debilitar el fuego durante buena parte del día, pero también ha dificultado el trabajo de los medios aéreos. Pese a la nubosidad, los helicópteros han seguido repostando en la helisuperficie del casco de La Guancha.

Superficie afectada

En las primeras ocho horas, el incendio afectó a unas 110 hectáreas. Entre las 18:00 horas de este jueves y las 9:00 de la mañana del viernes, se había extendido por unas 390 hectáreas más, especialmente hacia la corona forestal y el oeste, a través del monte de La Guancha. Durante el día de ayer el perímetro quemado siguió creciendo hacia La Guancha y también hacia el Valle de La Orotava y el Parque Nacional del Teide. En dirección norte, hacia la costa, se mantuvo contenido. El cambio de viento por la tarde desvió de nuevo el fuego en dirección Los Realejos y entró en el Parque Nacional del Teide por La Fortaleza. El último dato ofrecido a las 21:00 horas de ayer eleva esa cifra a más de 800 hectáreas afectadas. 410 hectáreas más en apenas 12 horas. La jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montserrat Ramos, reconoció que cuando se concrete el cálculo es probable que se llegue a las mil hectáreas.

Tensión en El Andén

Pese a que la noche del jueves al viernes transcurrió con cierta tranquilidad, de madrugada se vivieron momentos de tensión por la cercanía del fuego a las viviendas de El Andén. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), detalló que «en torno a las cinco de la mañana se vivió una situación complicada junto a las viviendas de El Andén, pero finalmente se pudo controlar y no fue necesario ningún nuevo desalojo». La intervención de los bomberos permitió mantener las llamas alejadas de las casas. Tras el desalojo voluntario de una treintena de vecinos en la tarde del jueves, durante la noche algunas familias más prefirieron marcharse a casas de familiares y amigos para alejarse del incendio. Vecinos de la zona también retiraron animales de compañía y de granja. En este entorno se ubica el Puesto de Mando Avanzado de Brifor y numerosos efectivos, también del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que velan por la protección de las viviendas.

La noche

El alcalde de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez (PSOE), vivió una noche relativamente tranquila «gracias a que no sopló el viento y eso ha permitido que el incendio se mantenga relativamente estable en el municipio. Me preocupaban mucho las casas y, afortunadamente, ninguna estuvo en riesgo". También valoró la actuación del personal en tierra en horario nocturno: "Los contrafuegos que fueron elaborando los encargados del dispositivo en tierra han ayudado mucho a que el incendio no se extendiera demasiado ni se acercara a zonas pobladas». El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), que se encuentra fuera de la isla, aunque "permanentemente conectado", dijo que la noche fue tranquila: "El fuego se fue alejando hacia el Teide y eso dio más distancia respecto a nuestros núcleos poblados". En las primeras horas existía en el Gobierno local cierta preocupación por zonas como El Pinalete y El Farrobo, pero las llamas se han alejado mucho de esas zonas pobladas.

Drones térmicos

Por la noche se trabajó con los nuevos drones del Cabildo de Tenerife dotados con cámaras térmicas que permitieron orientar los trabajos hacia las zonas más calientes del incendio. Eso sirvió para marcar de una manera más precisa el trabajo de los medios aéreos, que ayer se esforzaron durante toda la jornada para tratar de contener las llamas en la zona alta del barranco de San Juan, el lugar con llamas más activas y acceso más complicado.

Más medios

Durante la mañana se incorporaron al operativo varios efectivos de brigadas forestales llegados desde La Palma. El Cabildo de Gran Canaria, a solicitud del Cabildo de Tenerife, anunció el envío de un total de 22 efectivos para colaborar en las tareas de extinción. El dispositivo estará compuesto por unos 20 efectivos acompañados por una autobomba y otros vehículos, así como un técnico analista, un técnico helitransportado, un técnico de operaciones, un director técnico de emergencias, dos agentes de medio ambiente y un técnico del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin). Hoy por la mañana embarcarán hacia Tenerife y se unirán a uno de los dos helicópteros anti incendios del Cabildo de Gran Canaria, que en la tarde de ayer despegó hacia Tenerife con un técnico de la Unidad Helitransportada y un analista de incendios forestales. El presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales, expresó su solidaridad con Tenerife y los municipios afectados, y mostró su deseo de que consiga controlarse el fuego lo antes posible. También vendrán efectivos de La Gomera y se prevé la llegada de un hidroavión desde la península en la tarde de hoy.

Conato en El Tanque

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo a las 13:55 horas, cuando se informó de la existencia de un conato en el municipio de El Tanque, concretamente en el entorno del hotel rural Los Partidos de Franquis. Afectó a unas 6 hectáreas de una zona de matorral. La rápida intervención de un helicóptero, de Brifor y de los Bomberos de Santiago evitó que las llamas alcanzaran la masa forestal cercana. La alcaldesa de El Tanque, Esther Morales (PSOE), subrayó que la reacción inmediata evitó que el foco pasara a mayores en una zona ubicada a varios kilómetros del frente del incendio de Los Campeches. El fuego se dio por perimetrado en torno a las 16:30 horas y en la zona permaneció un retén para impedir que pudiera reavivarse.

Visita de Irene Montero

Tras presidir en Santa Cruz de Tenerife la Conferencia Sectorial de Igualdad, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se desplazaron a la zona afectada por el incendio para mostrar, con una breve visita, su «reconocimiento y agradecimiento profundo» a los servicios de emergencias, prevención y extinción de incendios que trabajan en Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. Ambas quisieron expresar también "toda la solidaridad y cariño" del Gobierno de España "hacia los vecinos y vecinas de la isla", así como su empatía ante los momentos de "tristeza y angustia" que sufren los vecinos de las zonas más próximas al fuego.