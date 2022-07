Tras saltar a la fama por su paso en 'La que se avecina', Carlota Boza ha decidido compaginar el mundo de la actuación con las redes sociales. De tal manera que ha superado el medio millón de seguidores en Instagram y en Tik Tok.

Últimamente, la joven influencer no descansa y es que no para de asistir a multitud de eventos y viajes. El último festival al que asistió fue en Bélgica, al famoso Tomorrowland, donde vivió un pequeño percance mientras grababa un vídeo en Tik Tok.

Un hombre que no conocía de nada, se acerca a la joven de 21 años y sin pensarlo, le toca el cuerpo sin permiso: "Coge el señor, se me pone al lado y me toca el culo. Yo en ese momento reacciono apartándomelo de encima, ahora veo el vídeo y me hace gracia mi reacción. Sientes un poco de humillación, en el momento lo pasé fatal".

Carlota Boza asegura estar viviendo el mejor momento de su vida: "Estoy viajando mogollón, estoy teniendo un montón de trabajos pero más que por la actuación lo estoy teniendo por marcas, trabajo más la publicidad y me lo estoy pasando genial, he tenido un año de mucho trabajo, mucho estudio y mucho todo y de repente estoy completamente en paz".

Aunque siempre se ha relacionado a la actriz con Victoria Federica, Carlota reconoce que últimamente no tienen una relación tan cercana, por lo que no sabe nada respecto a la vida privada de la nieta del Rey Juan Carlos: "Ahora mismo nos estamos viendo más en fiestas que de hablar por teléfono, sí que nos comentamos por redes sociales, pero no mantenemos grandes conversaciones sobre nada en especial".

Reconociendo que se acababa de enterar de cómo se llama el bebé de Miren Ibarguren y Gonzalo Caballero, explica que no le conoce aún: "No qué va, me acabo de enterar como se llama. Es que he estado desconectadísima, cuando fueron papás yo estaba en Bélgica, estoy deseando conocerlo".