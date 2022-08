España es el país europeo en el que más superficie forestal se ha quemado este año. De hecho, las últimas cifras apuntan a que han ardido un total de 135.147 hectáreas hasta el 24 de julio, y hemos superado con creces la media de los últimos diez años, que se situaba en 46.670 hectáreas. Estos datos son terribles, y todo el mundo sabe que esto va a acarrear consecuencias muy negativas. Precisamente por este motivo la indignación ha sido la tónica general de todos aquellos que han visto los vídeos que una joven ha subido a TikTok bailando frente a un incendio.

La portuguesa se encuentra en un balcón situado a metros de un incendio forestal y no se le ocurre otra cosa que comenzar a bailar con una sonrisa de oreja a oreja. Twitter no ha tardado en hacerse eco de lo sucedido, con tweets haciendo comentarios como "Que caiga ya el meteorito", "Esto no es ni medio normal", "El ser humano no deja de sorprenderme", "No hombre, no. Eso no es un ser humano. No es más que un bulto. Un tumor", o "A cualquier soplapollas llamáis "ser humano", esta del vídeo no es más que un cacho de carne con ojos.", entre otros.

La protagonista del vídeo, viendo los comentarios tan negativos que estaba recibiendo a través de las redes por tu conducta, ha decidido borrar los vídeos, pero esto no va a hacer que desaparezca la estupefacción e indignación de todos aquellos usuarios que llegaran a ver los polémicos bailes.