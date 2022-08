Siete personas fueron ingresadas en el Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres) por legionela mientras el Servicio de Salud estudia si uno de ellos ha fallecido por esta infección por el cáncer de pulmón avanzado que padecido. De las siete, dos han sido dadas de alta y las otras cuatro permanecen en el centro hospitalarios pero por otras patologías que "no tienen nada que ver" con este diagnóstico. Lo acaba de confirmar el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una comparecencia en Mérida en la que ha asegurado que la adopción de medidas contra la legionela en Cáceres, "es puramente preventivo". El responsable de Sanidad ha apuntado que "afortunadamente desde el 4 de agosto no se detecta infección en ningún paciente" y ha reiterado que "no hay peligro en la red de aguas potable de Cáceres y la presencia de legionela con estas temperaturas es frecuente".

Vergeles ha recordado que de la legionela hay decenas de serotipos, "donde algunos provocan enfermedad en humanos". Ha añadido que "los test rápidos solo detectan o no presencia de legionela, sin informar sobre el serotipo". Y ha concluido que, por ello, "debemos actuar con prevención ante acúmulo de infecciones, que no de enfermedad".

El consejero ha dicho que la legionela "es un germen que suele crecer y le suelen gustar las altas temperaturas y el agua estancada. Es una bacteria que generalmente en verano suele crecer con cierta asiduidad". Ha reiterado que hay muchos serotipos y de todos ellos "solo algunos provocan enfermedad en humanos, otros pueden infectar pero no provocar".

Vergeles ha añadido que "generalmente el que provoca infección y enfermedad es el serotipo 1" y ha comentado que "probablemente si tomáramos muestras con test rápidos de todos los puntos de agua de cualquier parte de España con estas olas de calor que hemos tenido, sin cuantificar cuánta bacteria hay y sin determinar cuál es el serotipo, nos daría positivo legionela en más puntos de agua de los que estudiamos. Es un germen que crece estupendamente por encima de 35 grados".

En cuanto a la forma de contagio es "fundamentalmente por la inhalación de los vapores de agua y por eso, cuando se estudian los acúmulos de casos y los brotes, nos solemos centrar en las torres de refrigeración, en los riegos por aspersión y en las fuentes ornamentales", ha comentado el consejero.

El dirigente regional ha aseverado que "es absolutamente excepcional, por no decir imposible, que se transmita de humano a humano y es muy improbable que se transmite por beber agua, aunque esta estuviese por legionela, porque tendría que atragantarse la persona y que pasara el agua a las vías respiratorias para que pudiese desarrollar la enfermedad". Por tanto, ha matizado, "ni el agua bebida ni el contacto con otras personas son las fuentes de contagio, sino la inhalación de los aerosoles.

¿Por qué estamos en esta situación? A la pregunta ha respondido el consejero. "Nosotros en el mes de julio y primeros días del mes de agosto hemos notado un incremento de entre un 33% y 35%, con mucha variabilidad entre las distintas zonas de salud, de personas ingresadas no covid en plantas de Medicina Interna y de geriatría, es decir, fundamentalmente personas mayores y de patologías respiratorias o de complicaciones de sus patologías crónicas".

Ante este incremento en el número de ingresos y que en verano es habitual que cuando una persona ingresa en un hospital con síntomas respiratorios y no se encuentra la causa evidente de lo que está provocándola, "se suele hacer un antígeno en orina para saber si es legionela". Eso es precisamente lo que se ha hecho en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y eso ha detectado a siete personas que tenían la infección. "Esto no quiere decir que todas hayan desarrollado la enfermedad. Son personas que están ingresadas en las plantas de Medicina Interna y de Hematología con procesos de enfermedad oncológicos o hematológicos muy avanzados. No obstante, lo que no podemos negar es que en un momento determinado se ha producido un acúmulo de siete casos". Vergeles ha indicado que una de las personas, en el transcurso de los días ha fallecido "y se tendrá que codificar el certificado de defunción para saber si ha fallecido como consecuencia de la legionela o del cáncer de pulmón que padecía". Vergeles ha añadido que dos personas han sido dadas de alta y cuatro de siete siguen ingresadas en el San Pedro, aunque por otro motivo que ya no es la legionela "sino por sus procesos hematológicos u oncológicos".

Vergeles ha dicho que "el acúmulo de casos" se ha detectado entre los días 2 y 4 de agosto "sin que posteriormente hayamos tenido ni un solo caso más. Por lo tanto, parece un acúmulo de casos autolimitado en el tiempo". El consejero ha dicho que "seríamos una administración irresponsable si ante ese acúmulo no estudiásemos por qué se han producido y si hay algún riesgo para la salud de la población desde el punto de vista comunitario".

En este sentido, Vergeles ha descartado el brote "porque no hay nexo epidemiológico entre los casos", pero ha remarcado que se ha hecho un estudio individualizado de todos y cada uno de los casos. Y ha añadido que "el único nexo muy débil se encuentra en que la mayoría de los casos "han estado o bien por trabajo o bien residiendo en la zona de San Jorge de Cáceres. Y ahí es donde hemos realizado la toma de muestras de 15 instalaciones dentro de las cuales hay tres torres de refrigeración y el resto son fuentes de agua, fuentes ornamentales o tomas de agua como grifos de habitaciones del hospital o domicilios".

El consejero apunta que al menos se precisan 10 días para "para conocer el serotipo del germen y para conocer la cantidad que existe y que está colonizando la toma de agua, porque se tiene que sembrar en una placa. Se tardan demasiados días como para esperar", y ha utilizado el siguiente simil: "Se ha hecho un test rápido, que lo único que nos dice es que hay legionela o no hay legionela. Pero donde hay legionela, el test no nos dice ni cuánta legionela hay ni qué serotipo es. De algunas de las muestras en determinadas fuentes del parque del Rodeo se han registrado test positivos".

Por lo tanto, se han dado instrucciones al Ayuntamiento de Cáceres para que se siguiera el protocolo, se limpiasen las fuentes y se clausuraran.

Vergeles insiste en que ha querido ser "proactivo en la información, no por el peligro que conlleve el que den positivos sino porque los ciudadanos tienen derecho a la información y porque alguien se puede preguntar por qué se cierran las fuentes. Y el motivo para cerrar las fuentes es puramente preventivo".

Vergeles ha reiterado en varias ocasiones que "no está comprometida el agua potable de Cáceres en ninguna de sus zonas, que la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque no hay ningún riesgo para la salud comunitaria en este momento en la ciudad y que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un ejercicio de responsabilidad, que es nuestra obligación".

Ahora el SES está "siguiendo con los crecimientos de las bacterias. Ya tenemos el crecimiento de una de las habitaciones del hospital que nos dice que, si bien ha crecido legionela no provoca enfermedad en humanos, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Y las otras muestras, de un total de siete de las 15, no ha crecido nada en los días que lleva sembrada, con lo cual es bastante improbable que salga, con lo cual no me quiero aventurar en algo que forma parte de lo que pueda crecer en el futuro."

Fue el lunes cuando el Servicio Extremeño de Salud y Salud Pública del área de Cáceres informó de que se había detectado en la capital cacereña un aumento del número de pacientes portadores de legionela, sin que esto signifique que hayan desarrollado la enfermedad.

Tras el cúmulo de casos revelados entre el 2 y 4 de agosto, no se han vuelto a detectar casos en los últimos cuatro días. Por parte de Salud Pública del Área de Salud de Cáceres, se ha realizado el estudio epidemiológico a todos los pacientes para conocer si había vínculo de infección entre ellos. El único punto de unión es que la mayoría de los pacientes trabajaban o residen en la zona de salud de San Jorge, cuyo centro está en la calle Atahualpa y cuya atención comprende las barriadas de Parque del Rodeo, Los Frates, Moctezuma, Avd. de Cervantes y una parte de San Francisco.

Siguiendo el protocolo, Salud Pública ha testeado más de quince puntos en esa zona que incluyen torres de refrigeración, red de distribución de agua y fuentes. Los resultados de la cepa concreta tardan entre diez y quince días, por lo que de forma preventiva se ha hecho un test rápido en estos quince puntos mostrando la positividad en legionela en algunos de ellos, sin que esto signifique que la cepa presente en los resultados sea causa de enfermedad en humanos.

Ante los datos y a la espera de los resultados definitivos, se ha procedido a la clausura de la fuente del parque del Rodeo y las fuentes públicas de agua potable de Colón y San Francisco. Hay que dejar claro que no está comprometida el agua potable en la ciudad de Cáceres.