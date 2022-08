Parece que fue ayer cuando Brad Pitt y Angelina Jolie decidieron poner punto y final a su relación sentimental, pero de esto hace ya seis años. Su divorcio ha sido uno de los más sonados por el gran peso que tienen ambos intérpretes en el gremio de la gran pantalla, y no han sido pocas las elucubraciones que han tratado de explicar el motivo de du separación.

Sin embargo, parece ser que la gota que colmó el vaso fue que Brad Pitt agredió física y verbalmente a Angelina Jolie el 14 de septiembre de 2016. El episodio tuvo lugar en un vuelo privado que salió desde Niza y que se dirigía a Estados Unidos en el que los intérpretes viajaban con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Vivienne y Knox. Durante el vuelo ambos empezaron a discutir por uno de sus hijos, y fue entonces cuando el actor llevó a la que en ese momento era su esposa hasta el baño, le agarró por la cabeza, sacudiéndola, y le espetó: "Estás jodiendo a la familia".

Jolie denunció los hechos al FBI, y en el informe consta que Brad Pitt golpeó el techo del avión en reiteradas ocasiones. Uno de sus hijos, no puede saberse cuál porque el nombre no consta en el documento, preguntó a su madre si estaba bien, a lo que su padre contesto: "No está bien. Está loca. Está arruinando a la familia". El niño respondió a su padre de manera tajante: "No es ella, eres tú!". Ese comentario desató la furia del actor contra su propio hijo e intentó agredirle a él también. Angelina se interpuso entre ambos, tratando de proteger al pequeño, recibiendo el golpe y saliendo malparada. De hecho, sufrió lesiones en la espalda y en el codo en consecuencia.

En la denuncia de la agresión también consta que Brad Pitt derramó cerveza a Jolie por encima cuando ésta se disponía a dormir. La dramática situación duró hasta el final del vuelo, ya que cuando habían llegado a su destino Pitt intentó impedir que la actriz se llevase a los hijos de ambos a un hotel de California para descansar gritándole: "No te llevarás a mis malditos hijos".

Hace tan solo unos días algunos diarios estadounidenses han publicado que Angelina Jolie ha demandado al FBI por cerrar la investigación de violencia doméstica que presentó en 2016 y que había exigido que los informes se hicieran públicos. Todo lo relatado pertenece a las declaraciones de la actriz a la agencia de investigación criminal, que fueron filtradas. En la actualidad Jolie y Pitt siguen embarcados en una batalla judicial por la custodia de sus hijos.