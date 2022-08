OnlyFans es una de las plataformas más mediáticas del momento. Pese a esto, muchos personajes conocidos se han unido a ella para sacarse un dinero extra. Desde artistas internacionales como Bella Thorne, Cardi B, Aaron Carter, hasta famosos del panorama nacional como Mala Rodríguez, Mari Cielo Pajares (hija de Andrés Pajares), Alberto Santana, Lola Ortiz, Silvia Sicilia, Patricia Steisy o Chayo Mohedano (sobrina de Rocío Jurado). A esta larga lista se ha unido una de las protagonistas de la mítica serie de los noventa, 'Vigilantes en la playa', Donna D’Errico. La actriz y modelo se ha convertido es una defensora de la plataforma de contenido, principalmente erótico.

A sus 54 años ha decidido abrirse una cuenta en OnlyFans, y en una de sus publicaciones de Instagram ha apoyado a los creadores de contenido, muchas veces criticado, de la siguiente forma: “Hay celebridades que publican fotos desnudas y en topless en IG y Twitter todo el tiempo cubriendo sus partes con sus manos. Boom, miles de likes y comentarios hablando de la positividad del cuerpo y la confianza y el empoderamiento. Pero toma esa misma foto de esa misma celebridad y ponla en OF donde ella puede controlar quién la ve y ahora es asquerosa”, relata ante de añadir que OnlyFans es “una plataforma de medios sociales bastante similar al resto con algunas grandes diferencias. No hay censura y no hay bullying/haters”.

La famosa también fue portada de Playboy hace mucho tiempo, en noviembre de 1996. Donna D'Errico ha prometido que será ella misma quien gestione su cuenta en OnlyFans de manera personal, a diferencia de la mayoría de los famosos que tienen perfil en la plataforma. Por este motivo ha pedido paciencia a sus 'fans': "Formen una cola ordenada, señores", espeta completamente segura de que su decisión será todo un éxito.