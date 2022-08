La familia Kardashian y Jenner es mundialmente conocida. Saltó a la fama, principalmente, por el reality sobre sus vidas Keeping Up with the Kardashians, que cuenta nada más y nada menos que con 20 temporadas. Todos los miembros de la familia amansan grandes fortunas, pero la hermana mayor, Kim Kardashian, y la pequeña, Kylie Jenner, se llevan la palma.

De hecho, en 2022 Kylie Jenner se ha colado en la revista Forbes por quinto año consecutivo como la integrante más joven de la lista Las mujeres más ricas hechas a sí mismas en Estados Unidos, que reúne a las cien mujeres más ricas y exitosas del mundo empresarial de todo el país norteamericano. En la actualidad la joven se sitúa en la parte media alta de la lista, ocupando el puesto 41. Kylie Jenner y Kanye West, los mejor pagados de 2020 El pasado 10 de agosto Kylie Jenner cumplió 25 años y ya cuenta con un patrimonio de 600 millones de dólares. De hecho, en 2021, el año en el que mayor fortuna amasó, llegó hasta los 620 millones. Su riqueza se disparó con la empresa de cosméticos que dirige, Kylie Cosmetics. Jenner decidió vender el 51% de su compañía en 2019 por un valor de 540 millones de dólares, de los que acabó ganando 340 millones después de pagar impuestos. View this post on Instagram A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) La pérdida de capital de 20 millones que ha sufrido la joven empresaria en tan solo un año se debe, según estipulaciones, a que la marca de cosmética ha experimentado una pérdida de popularidad que se ha traducido en un desplome del 50% de sus ventas respecto a 2021. No obstante, nadie puede negar que Kylie Jenner ha sabido desde adolescente muy bien cómo gestionar sus inversiones.