Rafa Mora está en el punto de mira de Mediaset tras los últimos enfrentamientos que ha tenido con algunos de sus compañeros en Sálvame, donde trabaja como colaborador. El más sonado ha sido el que ha tenido con Miguel Frigenti, al que le espetó esto: "Eres un tío válido para estar aquí porque esto no es una ONG, si no no estaría trabajando con los mejores. Pero el motivo por el que estás fue ese, por tu percha".