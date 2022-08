Aviso a malhechores. En una localidad de la provincia de Alicante se puede encontrar un curioso y agresivo mensaje que los vecinos de la zona han decidido colocar como advertencia a cualquier persona que esté interesada en delinquir por las inmediaciones. Concretamente, el letrero está situado en la Vega Baja, para ser exactos, en Catral, según asegura la cuenta de Twitter que ha publicado la imagen, @LiosdeVecinos, un perfil que -como se puede deducir por su nombre- se dedica a dar parte de los conflictos y guerrillas que se dan en comunidades de propietarios, urbanizaciones y a compartir cualquier material digno de catalogarse como chismorreo.

El rótulo no puede ser más fácil de entender y no deja lugar a dudas. El dibujo poco amigable de una escopeta aparece bien grande sobre la mayor parte en el centro del cartel, y para que quede todo lo más claro posible, unas contundentes palabras ocupan el resto de la superficie del letrero. Tal como se observa en la fotografía, en la parte superior, se puede leer una especie de bienvenida a todo aquel que se acerque al lugar sin las mejores intenciones: "Tus derechos terminan donde comienzan los míos".

Si la amenaza no es ya del todo obvia, para quien todavía no entiende de qué va el cuento, el autor del cartel sintetiza todo el significado en un duro y a la vez sutil mensaje que invita a pensar en las consecuencias que deberás afrontar si buscas problemas por esta zona. "Que quede bien claro" (por si no estaba ya) es la expresión que precede y enfatiza una última y rotunda frase final escrita en la parte inferior del cartel en un llamativo color rojo (casualidades o no, el mismo que el de la sangre) y enmarcada en dos signos de exclamación puestos al revés: "Aquí no llamamos a la policía".

Como comenta uno de los usuarios que ha interactuado con la publicación, solo les ha faltado poner que allí llaman al forense pero después, una frase quizá divertida e ingeniosa, pero que sin duda se podría añadir para acentuar aún más (si es que hace falta) el motivo del cartel.