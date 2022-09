Mari Ángeles Grajal se dejó ver este sábado en la plaza de toros de Ronda, cumpliendo de nuevo el deseo de su difunto marido, Jaime Ostos, de asistir a todos los eventos taurinos para recordarle y homenajearle siempre que pudiera. Lo cierto es que se acuerda todos los días de él porque el amor que había entre ambos era de lo más grande y ha sido muy dolorosa para ella afrontar la pérdida del torero.

Le hemos preguntado a Mari Ángeles por la venta de la casa familiar donde vivía con Jaime Ostos y lo cierto es que todavía no ha encontrado vendedor, eso sí, parece que tampoco quiere deshacerse de ella de una manera repentina, no tiene prisa y por ello, no tiene preocupación porque pase el tiempo: "Estoy en ello, pero no me corre prisa".

Antes de entrar en la plaza de toros nos explicaba cómo se encuentra tras el fallecimiento de su marido "con amigas, mejorando poco a poco" y es que durante estos meses de verano, la empresaria ha aprovechado el tiempo con "amigas y con mi hijo" para disfrutar y estar entretenida. Además, sorprende al decir que "si tuviera proyectos nuevos no te los iba a contar".

Como no podía ser de otra manera, también le hemos preguntado por José Ortega Cano, del que nos informa que va a volver a los ruedos: "me han dicho que torea en un festival, fenomenal si torea allí estaremos apoyando". En cuanto a la polémica matrimonial del diestro, Mari Ángeles subraya que "si no habla él, no lo voy a hacer yo", haciendo gala nuevamente de su amistad.