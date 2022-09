Hace apenas unos días que Fernando Alonso hacía 'oficial' su relación con Andrea Schlager compartiendo una fotografía juntos en Instagram. Una imagen que generó muchos comentarios en la citada red social, entre ellos, el de una de las ex del piloto asturiano. Raquel del Rosario quiso mostrar su aprobación a la relación con varios emoticonos de corazón. La cantante acaparó entonces multitud de titulares, sorprendidos con este gesto, de ahí que haya decicido hablar abiertamente de sus sentimientos.

"Sí, claro que se puede dejar ir para siempre desde el AMOR. Dejar ir la manera en la que nos relacionábamos hasta ahora y encontrar una más sana, más acorde a la nueva situación. Te dejo ir en un acto de AMOR propio, porque no permito que me manipules ni me dañes más. Porque el que busca dañar, tiene algo roto dentro pidiendo a gritos AMOR", arranca su publicación de Instagram. Hay que recordar que la cantante estuvo cinco años casada con el piloto. Un matrimonio al que pusieron fin de mutuo acuerdo en 2011.

"¿De qué sirve seguir caminando por la vida cargando con ese dolor? El dolor hay que transitarlo, sentirlo, dejar que duela y salir de él, no cargar con él. Dejar ir es un acto de amor", zanja el texto que ha escrito la propia Raquel junto a unas fotografías suyas a orillas del mar.