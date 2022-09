Los rumores se desataron cuando, hace una semana, Carlota Boza comentaba una imagen de Carlos Alcaraz entrenando sin camiseta durante el US Open, cuya impresionante victoria le ha valido para convertirse en el número 1 más joven de la historia de la ATP. "¡Dame clases de tenis jajaja" apuntaba ni corta ni perezosa, tonteando sin ningún tipo de disimulo con el tenista del momento.

El hecho de que la actriz de 'La que se avecina' veranee en la costa murciana también influyó para que muchos especulasen con si habría algo más que una amistad entre Carlitos y ella. Unos rumores que ahora Carlota desmiente entre risas y sin demasiada convicción: "Es amigo, seguro seguro" ha asegurado, confesando su admiración por el que define como "el número 1. Es buenísimo, un crack, muy buen tenista* Muy buena gente, buenísimo y muy natural". "Espero que me de clase" confiesa sonriente.

Una vez desmentido su presunto 'tonteo' con Alcaraz, Carlota desvela que está "ilusionada del típico amor de verano, como la película 'Grease'" aunque, por el momento, prefiere no dar más detalles. ¿Tendrá que ver con el tenista?

Muy amiga de Victoria Federica desde hace años, la actriz desconocía el problema de salud que la llevó a ser operada de una peritonitis el pasado domingo e, impactada, nos ha contado que aunque no había hablado con ella por no saber nada, se iba a poner en contacto de inmediato. "Me gustaría ir a verla. Le tengo mucho cariño, es muy buena, es diferente a las personas que he conocido, es humilde..." asegura, sin entrar en los rumores que la relacionan con Roca Rey, a los que parece no dar demasiado crédito.

Y del problema de salud de Victoria Federica a la lenta recuperación de José Luis Gil, compañero en 'LQSA'. Carlota confiesa que no ha podido hablar con él pero que ha visto la fotografía que ha compartido la hija del actor en redes sociales y apunta que "lo importante es que mejore aunque esté yendo lento".

Por último, la actriz se pronuncia sobre sus comentadísimas declaraciones sobre el maltrato que sufrió en un pasado y aunque no es un episodio "borrado del todo" sí está "perdonado y no es algo de lo que me acuerde a día de hoy".