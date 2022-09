'Mullet' y 'mohawk': los peinados que causan furor entre los adolescentes

El pelo es, junto con los músculos, uno de los altares de los chicos adolescentes. Basta un paseo por cualquier barrio de cualquier ciudad española, desde los más obreros a los más acomodados, para percatarse de la uniformidad capilar. Con más o menos variaciones, todos lucen un corte muy similar, que a muchos recordará a los protagonistas de la serie 'Peaky Bliders', con la diferencia de que los rizos han tomado ahora un claro protagonismo, desplazando al pelo liso.

Vicenç Moretó, el príncipe de las tijeras de Barcelona que ganó el premio al mejor barbero de España en 2015, explica que los dos estilos que causan furor ahora mismo entre los chavales son el 'mullet' y el 'mohawk'. En el primero, los laterales están más liberados y se practica un degradado en las patillas. Mientras, el 'mohawk' se caracteriza por un tipo de cresta. El corte 'fade' (más liberado por la nuca) ya no está tan demandado.

“Desde hace un par de años hemos notado una mayor presencia de chavales en las barberías, donde no solo cortamos y peinamos, sino que asesoramos. La presencia de chicos tan jóvenes nos obliga a estar muy informados en tendencias y hablar su lenguaje, su idioma. Ellos siguen a determinados 'youtubers' o 'influencers' en redes y tenemos que estar al día”, añade Moretó.

La querencia de los chavales por las barberías es, a juicio del barbero, una buena noticia por dos motivos: el aumento de trabajo que supone para el sector y el hecho de que niños de 14 y 15 años demuestren que tienen personalidad. El especialista añade que los chavales no solo se cortan el pelo sino que, además, compran productos para cuidárselo, una diferencia abismal con la pasada generación. “El 10% del volumen de nuestro negocio es la venta de artículos capilares, como aguas de peinado, acondicionadores o ceras”, destaca.

El pelo no solo se cuida en la barbería sino también en casa. Todos los días. Pablo C., de 14 años, tiene todo un ritual casero para preparase el 'look'. El 'kit' incluye secador y planchas para moldearse el cabello a su gusto. No acude al gimnasio de su barrio, pero ha pedido a sus padres que le compren unas pesas para tonificar los brazos en casa. "No le dejamos que coja mucho peso. Solo dos mancuernas de cinco kilos", explica su madre. El acné también le preocupa, así que Marcos se lava la cara con una espuma especial y una vez por semana se practica un 'peeling' para sanear los poros.

Ángel C., de 19 años, también lleva el corte de pelo que está en boga, aunque con un toque personal, dejándoselo más largo por arriba. "Lo hago porque es la moda, sí. Pero también, y sobre todo, por comodidad. Los chicos más jóvenes que yo sí que van todos iguales. Lo ves en cualquier instituto. De hecho, miran mal al que lleva un pelo diferente", concluye.