Los incidentes en la calzada son de los que más sacan de quicio a los conductores, pero aunque todos estamos acostumbrados a las situaciones de tensión al volante, lo que ha se ha vivido esta semana en una calle de la ciudad de Marbella ha sido ampliamente criticado.

La plataforma Social Drive ha publicado un polémico vídeo donde se puede ver cómo un hombre entrado en años interrumpe el tráfico frotando el capó de algunos vehículos hasta que un motorista se encara con él y tras un forcejeo consigue expulsarlo de la pista. La discusión en redes sociales ha entrado, más bien, en el audio: tanto la persona que graba como quienes están alrededor jalean al motorista al grito de "¡Dale!" y "Dale un guantazo y lo tumbas" justo después de referirse a él como "puto yonki" entre risas.

Un hombre bloquea el tráfico frotando los capós de los vehículos hasta que le increpa un motorista



📹 Marbella, Málaga pic.twitter.com/kRt9zpuTwV — SocialDrive (@SocialDrive_es) 15 de septiembre de 2022

En la conversación de Twitter, la discusión se ha dividido entre aquellas personas que pedían respeto para un hombre que podía sufrir un "problema mental" y los que, también en redes, alientan al motorista a que le "de un guantazo lo lo tumben". Ambas posiciones se han manifestado con virulencia, aunque la de quienes pedían el linchamiento del hombre han llegado al extremo de publicar cosas como "Metemos primera y soltamos embrague pisando acelerador".

Por parte de quienes critican a la mujer que graba el vídeo, han dejado reflexiones como "no veo la gracia a reírse de una persona que probablemente sufra demencia senil o algo similar. Que sociedad mas asquerosa, empatía 0 en los comentarios" hasta "valiente subnormal la del video. Una persona que hace eso no esta bien de la cabeza… no es justificarlo, simplemente es tener dos dedos de frente…".