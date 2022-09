Benidorm registró en la madrugada de este lunes uno de los días más lluviosos de los últimos años, acumulando hasta 91 litros por metro cuadrado. Y las redes sociales se han llenado de vídeos de personas paseando por las calles mientras caía la lluvia torrencial.

En uno de esos vídeos se puede ver un hombre con los pantalones bajados revolcándose en el charco de agua causado por la lluvia mientras una persona le graba mientras dice "No way" ("No puede ser"). El vídeo está grabado enfrente de una discoteca mientras unas chicas se ríen de la escena.

En otros vídeos de la noche se puede ver cómo grupos de personas completamente empapadas se encuentran en medio de la calle lanzándose agua unos a otros, algunos incluso están tirados en el suelo.

La lluvia torrencial ha dejado imágenes de lo más peculiares, por ejemplo, un joven tumbado boca abajo en el suelo simulando nadar. Otros vecinos grabaron desde sus balcones a grupos de personas desfilando por las calles y llevando bolsas de basura negra por encima mientras cantaban a viva voz.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado desde el mediodía del sábado 36 intervenciones

Veinte de las 36 intervenciones que han realizado los Bomberos del Consorcio Provincial fueron en Benidorm, también se ha actuado en Finestrat, Altea, Villajoyosa, La Nucía y Benissa.

La intervención más repetida ha sido la de achiques de agua y salvamentos por precipitaciones intensas, entre ambas suman 17 de las 28 intervenciones en la zona de Marina Baixa.