A partir del martes próximo, 27 de septiembre, habrá un nuevo aspecto al que prestar atención al ir a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Y es que la última novedad que se incorpora al cúmulo de elementos que controla la ITV entrará en vigor la semana que viene y pondrá a muchos en jaque ya que, en principio, nadie esperaba que se sumase una nueva restricción.

Este nuevo control afectará sólo a algunos vehículos, concretamente a los que tengan incorporado este sistema, aunque es cierto que cada vez más automóviles lo incluyen. El nuevo elemento que también controlará la ITV a partir del martes 27 de septiembre de 2022 es el sistema e-Call, que no es más que una llamada de emergencia en caso de accidente o problema grave.

En qué vehículos controlará la ITV el sistema e-Call

No obstante, ni siquiera absolutamente todos los vehículos que dispongan de llamada e-Call de emergencia tendrán que responder de él ante la ITV. O al menos no se jugarán una sanción, ya que la inspección sólo afectará a algunos automóviles.

Los vehículos en los que se controlará el sistema e-Call por parte de la ITV serán aquellos que se hayan matriculado como nuevos en los últimos cuatro años en la Unión Europea. Es decir, si tienes un automóvil con e-Call pero lo matriculaste hace 5 años, aunque no funcione, no podrán multarte por ello. Si, por el contrario, lo compraste o matriculaste hace 4 años o menos, revísalo antes porque si no va correctamente, te expones a una sanción.