Georgina decidió hacerse varios tatuajes hace unas semanas. No obstante, no los enseñó en ese mismo momento, si no que los ha ido mostrando a sus seguidores de Instagram poco a poco. El primero que enseñó es uno en el que se apreciaba a un ángel sosteniendo una luna. De hecho, ese ha sido el que más ha emocionado a sus fans, ya que hace referencia al bebé que perdió el pasado mes de abril, en el mismo instante en el que daba a luz a Bella Esmeralda. La de Jaca ha adelantado que hablará sobre esto en la siguiente temporada de su documental 'Soy Georgina', de Netflix.

El siguiente que enseñó fue hace un mes, el que se ha hecho en el antebrazo. El 'tattoo' está conformado por una C, un corazón, y una G, y evidentemente hace referencia al amor entre Cristiano y ella. En la publicación, aparece sosteniendo a su bebé más pequeña, junto con una gran cantidad de joyas. El último que ha enseñado en redes sociales, y quizás el más personal, ha sido durante unas vacaciones improvisadas en Portugal tras la cancelación del encuentro del Manchester United contra el Leeds por el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. La famosa pareja se desplazó hasta su lujosa casa en Lisboa, y desde su azotea con piscina Georgina mostró cómo lleva escrita la palabra 'mamá', también en el brazo, junto con otras fotografías en las que salía con Cristiano. Dentro de la publicación, el tatuaje se aprecia en la última imagen.